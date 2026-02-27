이 대통령 “현대차 새만금 투자, 정주영 회장도 자랑스러워할 것…과감한 지원 화답”

이재명 대통령은 현대차그룹이 전북 새만금 지역에 인공지능(AI) 데이터센터를 설립하고 로봇 제조 공장을 만드는 등 첨단산업 인프라 구축에 투자하기로 한 것에 대해 27일 “호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것으로 기대된다”며 “정부는 더 과감한 지원으로 화답하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 ‘새만금 로봇·수소·AI시티 투자협약식’에 참석해 “국가와 국민이 함께 키워낸 현대차그룹이 새만금에 대대적 투자를 시작한다”며 이같이 말했다.

현대차그룹은 이날 새만금에 9조원을 투자해 로봇과 AI, 수소 분야 혁신 거점을 구축하겠다고 발표했다. 국토교통부, 새만금개발청, 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부, 전북특별자치도, 현대차그룹은 협약식에서 새만금 투자와 정부 지원에 관한 상호 협약을 체결했다.

이 대통령은 “새만금은 여의도 면적의 약 140배에 달하는 광활한 부지와 풍부한 일조량을 자랑하며 물류와 교통 인프라 또한 탄탄히 갖춰나가고 있다”며 “현대차그룹의 혁신 역량과 풍부한 자원이 합쳐진다면 새만금은 최적의 시너지를 발휘하는 기회의 땅이 될 수 있을 것”이라고 밝혔다. 그는 “앞으로 이곳의 공장에서 양산되는 물류·산업용 로봇이 AI 데이터센터와 연동돼 끊임없는 학습을 할 것”이라며 “새만금은 누구나 일상에서 로봇을 편리하게 사용하는 미래 도시로 거듭날 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “국내외 우수한 인재들이 새만금과 전북, 호남으로 모여들 것이고, 지역의 청년들은 일자리를 찾기 위해 수도권으로 떠나지 않고도 나고 자란 이곳에서 마음껏 꿈을 펼 수 있을 것”이라며 “큰 결단을 내려주신 정의선 회장님을 비롯한 현대차그룹 임직원 여러분, 재삼 감사드린다”고 말했다. 그는 “현대차그룹의 새만금 투자를 진심으로 환영한다. 그리고 정주영 회장께서 자랑스러워하실 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 전북대 국제컨벤션센터에서 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅도 열었다. 이 대통령은 모두발언에서 “수도권에 비해 지방이 차별받고, 또 지방 중에서도 영남과 호남이 갈라져 호남이 차별받은 게 역사적인 사실”이라며 “여기에 호남도 같은 호남이냐며 호남 안에서도 또 전북이 소외되는 등 이른바 삼중 소외를 당한다는 게 전북도민의 생각”이라고 말했다.

이 대통령은 “저는 원래 말을 앞세우는 것을 싫어해서 현실적인 준비를 해왔다”며 이날 오전 새만금 투자협약식을 언급했다. 그는 “전북에 매우 중요한 핵심 미래산업을 유치하게 된 것”이라며 “앞으로는 (새만금 지역을) 인공지능 로봇 생산 기지로 만들겠다”고 밝혔다.