이광형 총장, KAIST 떠난다…전격 사의 표명

전날 총장 선임 불발 여파인 듯

이광형 한국과학기술원(KAIST) 총장이 사의를 표명했다.

27일 KAIST에 따르면 이 총장은 KAIST에 총장직을 내려놓겠다는 의사를 밝혔다. 사직서가 이사회에 접수돼 수리되면 KAIST는 이균민 교학부총장이 총장 직무대행을 맡는 체제로 전환될 것으로 보인다.

이 총장은 전날 열린 KAIST 이사회에서 신임 총장 선출이 불발되면서 사의를 결정한 것으로 보인다.

KAIST 이사회는 이 총장과 김정호 KAIST 전기 및 전자공학부 교수, 이용훈 울산과학기술원(UNIST) 전 총장 등 3인을 놓고 선임 여부를 투표했지만, 과반수 득표를 얻은 후보가 없어 부결 처리했다.

이에 따라 총장 선출은 재공모 절차를 거치게 됐으며, 신임 총장이 뽑히기까지는 수개월이 걸릴 것으로 보인다.

이 총장은 2021년부터 KAIST 17대 총장으로 재직했다. 1990년대 전산학과 교수 시절 김정주(넥슨)·김영달(아이디스)·신승우(네오위즈)·김준환(올라웍스) 등 1세대 벤처 창업가 제자들을 배출했다.