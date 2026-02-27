장유샤 조사 후폭풍…양회 개막 앞두고 전인대, 군 출신 인사 9명 무더기 대표 자격 박탈

전인대 상무위, 19명 대표 자격 박탈 군 출신 인사가 9명…부패 연루 추정

다음 달 중국인민정치협상회의(전국인민정치협상회의)와 전국인민대표대회(전인대) 개막을 앞두고 전인대가 군 출신 장성 9명의 대표직을 박탈했다. 중국군 이인자 장유샤 중앙군사위 부주석 조사 여파로 군 내부에서 고강도 숙청이 진행 중이라는 사실을 시사하는 것으로 풀이된다.

27일 신화통신에 따르면 전인대 상무위원회는 전날 제21차 회의를 열고 전인대 대표 19명의 대표 자격을 박탈하는 결의안을 통과시켰다. 전인대 대표는 한국의 국회의원에 해당하며 각계 대표와 고위층 인사로 구성된다.

인민해방군 소속 인사가 9명이다. 정보지원군 정치위원 리웨이, 육군 사령원 리차오밍, 해군사령원 선진룽, 해군 정치위원 친성샹, 공군 정치위원 위중푸 등 고위 장성 출신 5명의 대표 직위가 박탈됐다. 당 중앙군사위원회 국방동원부 정치위원 왕둥하이 중장과 중앙군사위 정보지원군 부주임인 볜루이펑 소장, 육군 제73군 딩라이푸 소장, 로켓군 제64기지 양광 소장도 대표 자격을 상실했다.

전인대 상무위는 구체적인 자격 박탈 사유를 밝히지 않았지만 부패 혐의 등에 연루된 것으로 보인다. 신화통신은 이들 9명은 전인대 대표의 권리·의무·책임을 규정한 법률에 따라 대표 자격이 박탈됐다고 전했다. 리웨이·리차오밍 상장은 지난해 10월 개최된 중앙위원회 제4차 전체회의(20기 4중전회)에 모습을 드러내지 않아 사정 당국의 조사를 받는 것으로 추정됐다.

인민해방군과 무장경찰의 전인대 대표 수는 총 243명으로 줄었다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “장유샤·류전리 등에 대한 수사 발표 등에 이은 것으로 인민해방군 내부의 지속적인 반부패 및 기강 확립 노력을 보여 준다”고 보도했다.

전인대는 매년 3월에 열리는 중국 최대 정치행사 양회를 앞두고 통상 회의를 열어 관련 준비를 한다. 이번 군 출신 인사들의 무더기 자격 박탈은 장 부주석과 류전리 중앙군사위원 조사 이후 이어진 일이라 주목을 받았다. 장 부주석 등 숙청 여파를 가늠할 수 있기 때문이다. 홍콩 성도일보에 따르면 지난 2년간 군 인사 36명의 전인대 대표직이 박탈됐는데 이번 징계가 4분의 1을 차지한다 .

중국 국방부가 공개적으로 부패 혐의로 조사 중이라고 밝힌 군 서열 2위 장유샤 중앙군사위 부주석과 류전리 중앙군사위원의 전인대 자격 박탈 여부는 공개되지 않았다.

장즈중 대만 카이난대학 인문사회학원 교수는 싱가포르 연합조보에 “중국군 내부에서 장유샤 사건 처리에 대한 합의가 이뤄지지 않았을 가능성이 있다 ”고 연합조보에 말했다. 다만 커우젠원 대만정치대 교수는 먀오화 등 전 중앙군사위원의 선례를 봤을 때 반부패 조사에서 군 최고위 인사의 자격 상실까지는 최소 6개월이 걸린다며 두 사람의 복권 가능성은 낮다고 전했다.

이밖에 ‘네이멍구자치구 일인자’였던 쑨샤오청 전 당서기를 비롯해 롄위친 전 장쑤성 인민정부 대만사무판공실 주임, 샤위원 장시성 난창시 전국인민정치협상회의(정협) 주석 등도 대표 자격을 상실했다. 지난달 말 당 중앙기율위 조사 사실이 밝혀진 왕샹시 국무원 응급관리부 부장(장관) 면직안도 처리됐다.

다음 달 4일 정협, 5일 전인대가 개막하면서 양회가 시작된다. 이번 양회에서는 제15차 5개년 계획(2026~2030) 관련한 청사진 공개와 내년 3기 임기 마지막을 앞둔 시 주석의 인사 물갈이 작업 등이 주목된다.