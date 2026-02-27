창간 80주년 경향신문

부산~헬싱키 노선 재추진··· 부산시, 핀란드 대사와 협력 확대 논의

경향신문

본문 요약

부산시가 핀란드 측과 부산~헬싱키 노선 개설 등의 논의에 나섰다.

부산시에 따르면 김 부시장은 부산~헬싱키 직항노선 개설을 중심으로 한 교류 확대 필요성을 강조했고, 양 측은 직항노선 개설을 두고 중장기적인 협력에 합의했다.

김 부시장은 "부산~헬싱키 직항이 개설되면 양국의 관광·경제·문화 교류가 크게 확대될 것"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문)

부산~헬싱키 노선 재추진··· 부산시, 핀란드 대사와 협력 확대 논의

입력 2026.02.27 15:52

  • 김준용 기자

김경덕 부산시행정부시장(왼쪽 4번째)와 유리 예르비아호 주한핀란드 대사(왼쪽 3번째)를 포함한 관계자들이 양국 협력 확대방안을 논의하고 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

김경덕 부산시행정부시장(왼쪽 4번째)와 유리 예르비아호 주한핀란드 대사(왼쪽 3번째)를 포함한 관계자들이 양국 협력 확대방안을 논의하고 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

부산시가 핀란드 측과 부산~헬싱키 노선 개설 등의 논의에 나섰다. 부산~헬싱키 노선은 2020년 본격 운영될 예정이었지만 코로나19와 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 장기간 표류 중이다.

부산시는 26일 김경덕 행정부시장이 부산시청에서 유리 예르비아호 주한핀란드 대사를 만나 부산과 핀란드 간 협력 확대방안을 논의했다고 27일 밝혔다.

부산시에 따르면 김 부시장은 부산~헬싱키 직항노선 개설을 중심으로 한 교류 확대 필요성을 강조했고, 양 측은 직항노선 개설을 두고 중장기적인 협력에 합의했다. 김 부시장은 “부산~헬싱키 직항이 개설되면 양국의 관광·경제·문화 교류가 크게 확대될 것”이라고 말했다.

앞서 지난해 2월에는 박형준 부산시장이 유리 예르비아호 대사를 만나 부산~헬싱키 노선 확대가 필요하다는 뜻을 전달하기도 했다.

부산시가 이처럼 헬싱키 노선에 공을 들이는 이유는, 이 노선이 김해공항의 첫 장거리(미주·유럽) 노선이 될 것이라는 기대 때문이다. 김해공항은 지난해 국제선 기준 1000만 여객을 기록했지만 아직 장거리 직항 노선이 없다.

부산~헬싱키 노선은 김해공항의 유일한 장거리 노선이 될 것으로 전망됐다. 2018년 우리 정부와 핀란드는 2020년 하계 시즌부터 주 3회 일정으로 핀에어의 부산~헬싱키 취항에 합의했기 때문이다. 하지만 취항을 앞두고 코로나19가 발목을 잡았다. 해외여행 제한 등으로 인해 사실상 신규 취항이 불가능해진 것이다.

코로나19 이후 부산~헬싱키 노선의 개설이 다시 추진됐지만, 러시아-우크라이나 전쟁이 또 발목을 잡았다. 전쟁으로 인해 항공사가 러시아 영공을 비행할 수 없게 된 탓이다. 부산시 등에 따르면 러시아 영공 우회탓에 9시간 가량으로 예상됐던 비행시간이 14~15시간으로 증가할 것으로 추산됐다.

업계에서는 좌석 일부를 비워야 하고, 연료를 더 채워야 하는 등 ‘경제성 부족’도 김해공항 취항을 가로막는 이유로 보고 있다.

이에 부산시는 최근 이스탄불(튀르키예)와 두바이(아랍에미리트) 등의 직항노선 개설을 위해 해외항공사와 논의를 이어가고 있다.

부산시 관계자는 “부산~헬싱키 노선은 러시아 전쟁 이후 진전된 내용이 없는 상황”이라며 “현재는 다른 지역 직항 개설을 위한 방안을 마련하고 있다”고 말했다.

