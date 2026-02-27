부산~헬싱키 노선 재추진··· 부산시, 핀란드 대사와 협력 확대 논의

부산시가 핀란드 측과 부산~헬싱키 노선 개설 등의 논의에 나섰다. 부산~헬싱키 노선은 2020년 본격 운영될 예정이었지만 코로나19와 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 장기간 표류 중이다.

부산시는 26일 김경덕 행정부시장이 부산시청에서 유리 예르비아호 주한핀란드 대사를 만나 부산과 핀란드 간 협력 확대방안을 논의했다고 27일 밝혔다.

부산시에 따르면 김 부시장은 부산~헬싱키 직항노선 개설을 중심으로 한 교류 확대 필요성을 강조했고, 양 측은 직항노선 개설을 두고 중장기적인 협력에 합의했다. 김 부시장은 “부산~헬싱키 직항이 개설되면 양국의 관광·경제·문화 교류가 크게 확대될 것”이라고 말했다.

앞서 지난해 2월에는 박형준 부산시장이 유리 예르비아호 대사를 만나 부산~헬싱키 노선 확대가 필요하다는 뜻을 전달하기도 했다.

부산시가 이처럼 헬싱키 노선에 공을 들이는 이유는, 이 노선이 김해공항의 첫 장거리(미주·유럽) 노선이 될 것이라는 기대 때문이다. 김해공항은 지난해 국제선 기준 1000만 여객을 기록했지만 아직 장거리 직항 노선이 없다.

부산~헬싱키 노선은 김해공항의 유일한 장거리 노선이 될 것으로 전망됐다. 2018년 우리 정부와 핀란드는 2020년 하계 시즌부터 주 3회 일정으로 핀에어의 부산~헬싱키 취항에 합의했기 때문이다. 하지만 취항을 앞두고 코로나19가 발목을 잡았다. 해외여행 제한 등으로 인해 사실상 신규 취항이 불가능해진 것이다.

코로나19 이후 부산~헬싱키 노선의 개설이 다시 추진됐지만, 러시아-우크라이나 전쟁이 또 발목을 잡았다. 전쟁으로 인해 항공사가 러시아 영공을 비행할 수 없게 된 탓이다. 부산시 등에 따르면 러시아 영공 우회탓에 9시간 가량으로 예상됐던 비행시간이 14~15시간으로 증가할 것으로 추산됐다.

업계에서는 좌석 일부를 비워야 하고, 연료를 더 채워야 하는 등 ‘경제성 부족’도 김해공항 취항을 가로막는 이유로 보고 있다.

이에 부산시는 최근 이스탄불(튀르키예)와 두바이(아랍에미리트) 등의 직항노선 개설을 위해 해외항공사와 논의를 이어가고 있다.

부산시 관계자는 “부산~헬싱키 노선은 러시아 전쟁 이후 진전된 내용이 없는 상황”이라며 “현재는 다른 지역 직항 개설을 위한 방안을 마련하고 있다”고 말했다.