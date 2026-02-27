“거품 아냐” “수요 우려” 냉·온탕 오가는 엔비디아 전망, 코스피도 영향권

미국 인공지능(AI) 대장주 엔비디아의 실적과 향후 전망을 둘러싼 평가가 하룻밤 사이 온탕과 냉탕을 오가면서 국내 증시도 영향을 받았다. 엔비디아 실적은 AI 테마의 지속성을 가늠하는 시금석 역할을 한다. 그러나 엔비디아가 사상 최대 실적을 냈는데도 이를 바라보는 관점에 먹구름이 끼면서 삼성전자·SK하이닉스 등 엔비디아 협력사들이 끌어올린 코스피 또한 덩달아 변동성이 커지는 모양새다.

27일 코스피는 전장 대비 1.0% 떨어진 6244.13로 마감했다. 개인·기관이 6조5712억달러를 순매수했으나, 외국인이 6조8562억달러를 팔아치웠다. 전날 밤 엔비디아를 필두로 한 미국 기술주의 약세가 국내 증시에도 영향을 줬다는 평가가 나온다. 지난 26일(현지시간) 엔비디아는 전 거래일 대비 5.49% 하락한 184.89달러에 거래를 마쳤다.

하지만 전날인 26일은 반대 양상이 나타났다. 코스피는 전 거래일 대비 3.67% 급등해 6000선에서 하루 만에 6300선까지 올라섰다. 이 같은 상승세를 이끈 건 엔비디아였다. 엔비디아가 지난해 4분기 전년 동기 대비 73% 오른 681억3000만달러(약 98조원) 매출을 기록했다고 발표한 것이 코스피에 호재로 작용했다.

엔비디아 실적은 그대로였지만 하룻밤 사이 시장의 평가가 달라지면서 코스피도 냉·온탕을 오간 것이다.

처음 엔비디아 실적이 발표됐을 때 월가의 분위기는 “AI 거품 우려가 완화됐다”라는 분위기였지만, 점차 “기대에 못 미쳤다”는 반응으로 바뀌었다. CNN은 “이러한 현상은 ‘엔비디아의 저주’ 때문”이라며 “이 회사는 지난 3년간 매 분기마다 예상치를 꾸준히 뛰어넘는 실적을 발표해왔기 때문에 투자자들은 이제 엄청난 실적을 기대하게 됐다”고 했다.

이번 컨퍼런스 콜에서 공개된 엔비디아의 ‘구매 약정’이 952억달러로 1년 전(162억달러) 대비 급증한 점도 주가 하락의 원인으로 지목된다. 구매 약정은 엔비디아가 주요 협력사들을 상대로 ‘앞으로 이 정도를 구매하겠다’고 하는 계약이다. 앞으로 늘어날 AI 칩 수요를 고려한 것이다. 그러나 미래 수요가 갑자기 꺾이면 과잉 재고를 떠안게 돼 재무적 부담이 될 수 있다.

수요 측면의 우려도 있다. 엔비디아의 주요 고객은 미국 빅테크 ‘하이퍼 스케일러(초대형 AI 데이터센터 운영사)’들이다. 엔비디아 컨퍼런스 콜에서는 ‘고객들이 앞으로도 수천억 달러를 엔비디아 칩 구매에 쏟아부을 수 있을지에 대해 얼마나 확신하느냐’라는 질문이 나왔다. 이에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “(그들의) 현금 흐름이 증가할 것이라고 확신한다”고 대답했다. 고객들의 지갑 사정이 앞으로 더 나아질 거라는 예상이다.

하지만 마이크 오루크 존스트레이딩 수석전략가는 “아마존, 메타, 마이크로소프트, 구글 등 주요 하이퍼 스케일러들은 모두 한 달 전 실적 발표에서 잉여 현금흐름이 급감하거나 정체된 모습을 보였다”고 지적했다.

다만 ‘엔비디아 비관론’은 이르다는 관측도 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 “엔비디아 실적은 더할 나위 없이 훌륭했고 주요 투자은행들은 목표주가를 300달러대 이상으로 상향했다”며 “현 시점에서도 AI주에 대한 포지션 축소 작업을 지속하는 것은 지양하는 게 맞다”고 했다.