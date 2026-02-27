계명대, 오페라 <투란도트> 100주년 기념 무대 올린다···3월12~13일 공연

계명대는 오페라 <투란도트(Turandot)> 100주년을 기념하는 국제 공동 프로젝트에 국내 대학 중 유일하게 참여한다고 27일 밝혔다.

이는 자코모 푸치니(Giacomo Puccini) 서거 100주년과 <투란도트> 초연 100주년을 기념해 추진되는 국제 협업 프로젝트다. 계명대 창립 127주년과 계명아트센터 재개관을 함께 기념하는 공연이기도 하다.

이번 공연은 다음 달 12~13일 오후 7시30분, 계명아트센터에서 콘서트 형식으로 열린다. 계명대와 이탈리아 베르디국립음악원이 공동으로 주최하며, 한국 공연은 계명대가 주관한다.

<투란도트>는 1926년 초연 이후 세계 주요 오페라 극장에서 꾸준히 공연돼 온 대표 레퍼토리다. 이번 프로젝트에는 이탈리아 밀라노·피렌체·모데나·파르마·토리노 등 10개 대학을 비롯해 한국의 계명대학교, 미국 조지아대학교, 중국 항주대학교 등 4개국 13개 대학이 동참했다.

성악가와 지휘자, 편곡자 선발부터 무대·의상 제작, 공연 기획까지 전 과정을 공동으로 추진한다. 유럽연합(EU)의 코로나19 회복 프로그램 기금 지원을 받아 진행되는 최초의 공연 사례이기도 하다.

기념 공연에는 계명대 음악공연예술대학 관현악과와 성악과 재학생·졸업생 200여명, 베르디국립음악원 재학생·졸업생 30여명, 스태프 20여명 등이 출연한다. 베르디국립음악원은 푸치니를 비롯해 클라우디오 아바도(Claudio Abbado), 리카르도 무티(Riccardo Muti), 미우리치오 폴리니(Maurizio Pollini) 등을 배출한 세계적인 교육기관이다.

하석배 계명대 음악공연예술대학장은 “이번 협업은 제작 전 과정을 공동으로 수행하는 교육형 프로젝트라는 점에서 가치가 있다”면서 “학생들이 세계 무대에서 실전 경험을 쌓고, 문화예술 교육 역량을 국제적으로 확장하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.