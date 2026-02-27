정부는 중학교 역사 수업에서 근현대사 분량과 수업 시간을 늘리는 것을 골자로 한 ‘역사교육 활성화 방안’을 26일 발표했다. 최근 국내외로 확산한 역사 왜곡·부정 현상이 수업을 어렵게 하는 요인으로 작용하는 상황에서 학생들의 역사 지식과 비판적 사고력을 고양할 계기가 될 것으로 기대한다.

교육부가 발표한 역사교육 활성화 방안은 현행 전근대(고대~조선) 80%, 근현대(개항~현대) 20% 비중으로 구성된 중학교 역사 과목에서 근현대사 비중과 수업을 늘리겠다는 것이다. ‘세계사’를 먼저 배우고 ‘한국사’는 대개 중3 때 배우고, 그중에서도 근현대사는 후반부에 자리해 2학기엔 고입 등 학사 일정으로 제대로 배우는데 어려움이 있다는 현장 목소리를 반영했다. 고등학교엔 역사 콘텐츠를 비평하는 선택 과목을 신설한다. 학생들이 유튜브 등 온라인 미디어로 접하는 역사 콘텐츠 내용과 근거를 스스로 판단할 수 있게 가르친다는 취지다. 다만 고교학점제가 진행되는 고교에서 선택과목만 신설하면, 해당 과목을 듣지 않고 졸업하는 학생들이 나올 수 있어 국가교육위원회에서 종합적 검토가 필요한 사항이다.

교육부가 내놓은 방안 중엔 ‘민주시민 역사 수업 원칙’을 마련해 토의·토론, 연구과제 수업 등 학생 참여형 수업 확대 방침도 있다. 이 수업이 학생들의 역사 문해력 향상에 기여하려면 논쟁적 수업이 가능한 환경 조성이 중요하다. 이런 형태의 수업은 교사가 짊어져야 하는 책임이 크다. 자칫하면 정치적 중립 의무 위반으로 몰릴 수 있어, 교사들은 계속 자기검열을 할 수밖에 없는 분명한 한계가 있다. 민원 등이 신경쓰여 논쟁·토론이 위축될 소지가 있는 것이다. 그렇다면 학습과정을 설계하는 데 교육 현장의 여건을 고려한 섬세한 준비가 필요하다.

불행하게도 한국의 역사 교육은 입시 위주 주입식 교육으로 역사적 사건의 인과관계나 그 의미를 제대로 가르치지 못했다. 역사교육에서 정말 필요한 건 일방적인 암기가 아니라 학생들 스스로가 주체적으로 고민하고 판단할 수 있는 기반을 마련해 주는 것이다. 역사를 가르치고 배우는 목적이 과거에 대한 인식을 토대로 현재를 이해하고 미래를 전망하는 데 있다면, 청소년들에게 근현대사 교육의 중요성은 재론의 여지가 없다. 현재와 가장 가깝고 관심도 많은 근현대사 비중을 합당한 비중으로 학생들에게 가르칠 필요가 있다. 물론 양적으로 늘린다고 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 이번 방안이 현장에서 안착되고 역사교육의 질적 효과를 높이기 위해 정부와 교육당국의 정책적 지원이 뒷받침돼야 한다. 공공기관 등도 학교와 연계해서 역사 체험이 가능하도록 도와줄 필요가 있다.