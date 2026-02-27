배달의 제국 별점의 배신···‘유령 음식점’ 잡으려 칼 빼든 중국

플랫폼과 실제 주소·정보 불일치 배달로만 영업하며 식품안전 위협 당국, 플랫폼의 확인 의무 강화

3억명 가까운 인구가 매일 음식을 시켜 먹는 ‘배달의 제국’ 중국에서 오직 배달로만 영업하며 불량한 위생 상태를 은폐해 온 ‘유령 음식점’ 문제를 해결하기 위해 당국이 강화된 규정을 발표했다.

27일 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 중국 국가시장감독관리총국은 ‘온라인 외식업체의 식품 안전에 대한 주요 책임 이행 감독 및 관리 규정’이 오는 6월부터 시행된다고 전날 밝혔다. 음식 배달 문화가 정착되면서 생겨난 유령 음식점 문제를 해결하기 위한 조치다.

유령 음식점은 배달 플랫폼상의 정보와 실제가 일치하지 않는 음식점이다. 타인의 허가증을 빌려 개업한 경우가 많다. 여러 음식점이 하나의 주소로 등록돼 있거나 음식점 상호와 플랫폼상의 상호가 다른 경우도 많다. 심지어 가정집에서 음식을 만들어 내보내는 경우도 있다. 이들 매장은 플랫폼에 가짜 사진과 별점을 올려 영업을 해 오면서 중국 식품안전을 위협하는 새로운 ‘다크호스’로 떠올랐다.

중국중앙TV(CCTV)가 2024년 8월 보도가 유령 음식점 공론화에 불을 붙였다. 유령 음식점의 대표 사례로 소개된 ‘왕징 고기구이’는 플랫폼에서 쾌적하고 넓은 인테리어 사진을 선보이며 별점 4.9점(5점 만점)을 받았지만 실제 주소는 베이징시 창핑구의 가정집이었다. 가게는 원 거주자의 사업자 등록증을 빌려 등록됐다.

플랫폼에서 별점 4.6점을 받은 베이징시 차오양구의 한 유명 광둥식 족발 체인점의 주소에는 ‘실황주방’이라는 간판을 단 건물이 있었으며 쓰레기 재활용 센터 바로 옆이었다. 기름과 얼룩으로 뒤덮인 바닥과 흙과 먼지투성이인 창고 상태 등이 고스란히 전파를 타며 시청자들에게 충격을 줬다. 30개의 테이크 아웃 전문 음식점들이 ‘실황주방’ 건물에 등록돼 있었다.

분노의 목소리가 쏟아졌고 특히 플랫폼이 식품 안전 문제를 일차적으로 확인하는 책임을 다하지 못했다는 목소리가 들끓었다. 26일 발표된 당국의 조치도 플랫폼 규제에 초점이 맞춰져 있다.

새 규정에 따르면 배달 플랫폼에 등록한 음식점들은 매년 1월과 7월에 지방 정부에 업주 신원정보 등을 당국에 등록해야 하며 반드시 온·오프라인 상호를 일치시켜야 한다. 플랫폼은 입점업체의 사업자 등록증과 실제 주소가 서류상의 내용과 6개월마다 검토해야 한다. ‘테이크 아웃’ 전문점의 경우 플랫폼에 명확히 표시해 소비자들이 알 수 있도록 해야 한다. 플랫폼 운영자가 규정 위반 시 전년도 소득의 1~10배가 벌금으로 부과된다.

플랫폼은 배달원도 실명으로 등록해야 한다. 배달원을 통해 식품 안전 문제를 추적하고 감시·신고를 장려하려는 의도로 보인다. 실제 배달원들의 신고로 위생 상태가 불량한 음식점들이 알려지자 관영매체들은 이를 적극 보도하며 배달원들을 식품 안전 감시의 최전선에 있는 이들이라고 추켜세웠다.

신화통신에 따르면 중국에서는 5억 5000만명이 음식 배달 서비스를 이용하며 이 가운데 절반 이상이 배달 음식을 매일 먹는다. 배달원 규모는 1000만~1300만명으로 추정된다.