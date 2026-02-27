창간 80주년 경향신문

‘운명전쟁49’ 순직 경찰·소방관 모독 논란에…“재편집 결정”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

순직 경찰과 소방관에 대한 부적절한 표현으로 논란이 된 디즈니+ 예능 <운명전쟁49> 제작진이 문제가 불거진 방송 회차를 재편집하기로 했다.

순직 소방관의 사연을 사주풀이 미션 소재로 사용해 논란을 일으킨 디즈니+ 예능 <운명전쟁49> 제작진이 사과했다.

연합뉴스에 따르면 <운명전쟁49> 제작진은 20일 입장문을 내고 "유가족 및 친지들 가운데 사전 동의 과정에 대해, 방송 이후에야 전달받은 분이 있으시다는 것을 뒤늦게 알게 됐다"며 "상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다... 순직 경찰관의 사망 경위를 '칼빵'이라는 비하했다는 논란을 받는 예능 방송프로그램에 대해 경찰이 방송통신심의위원회 민원 제기와 제작사에 사과를 요청하는 방안 등을 검토하고 있다. 24일 경향신문 취재를 종합하면, 경찰청은 디즈니플러스 예능 프로그램 <운명전쟁49>와 관련해 대응 방안을 검토 중이다. 경찰청 관계자는 "방심위에 민원을 제기할지, 방송분을...

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘운명전쟁49’ 순직 경찰·소방관 모독 논란에…“재편집 결정”

입력 2026.02.27 19:21

수정 2026.02.27 19:22

펼치기/접기
  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

디즈니플러스 예능 <운명전쟁49> 스틸컷. 디즈니플러스 제공

디즈니플러스 예능 <운명전쟁49> 스틸컷. 디즈니플러스 제공

순직 경찰과 소방관에 대한 부적절한 표현으로 논란이 된 디즈니+ 예능 <운명전쟁49> 제작진이 문제가 불거진 방송 회차를 재편집하기로 했다.

<운명전쟁49> 측은 27일 입장문을 내고 “고 김철홍 소방장님과 고 이재현 경장님의 유가족분들을 비롯한 관계자분들의 말씀을 경청해왔다“며 ”그 뜻을 받아들여 해당 부분을 재편집하기로 결정했다“고 밝혔다.

이어 “제작진의 부족과 불찰로 상처 입으신 유가족분들과 소방 및 경찰공무원분들, 시청자분들께 다시 한번 깊은 사죄의 말씀을 드린다”며 “그동안의 의견들을 새겨 제작 프로세스를 정비하고 강화해 나가겠다”고 했다.

<운명전쟁49>는 무당, 타로술사, 역술인 등 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 거쳐 운명을 가장 잘 읽어낸 최후의 1인을 뽑는 서바이벌 예능 프로그램이다.

지난 11일 공개된 2화의 ‘망자 사인 맞히기’ 미션에서 논란이 일었다. 해당 방송에서 한 무속인이 2024년 경찰영웅으로 선정된 고 이재현 경장의 사인을 추정하면서 “흔히 칼 맞는 걸 ‘칼빵’이라고 하지 않느냐”고 표현했다. 진행자인 방송인 전현무도 이에 “제복 입은 분이 칼빵이다”라고 반응했다. 논란이 커지자 전현무는 지난 23일 소속사를 통해 “고인에 대한 예를 다하지 못했다”며 사과했다.

이 경장은 2004년 8월 서울 마포구에서 강력 사건 피의자를 검거하던 중 피의자가 휘두른 흉기에 순직했다. 동료 심재호 경위도 같은 현장에서 함께 순직했다.

또한 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방장의 사인을 두고 출연진들이 화재나 붕괴, 압사 가능성을 추측하는 장면도 방영됐다.

이에 유가족과 경찰·소방 단체 등에서는 “고인의 명예를 훼손할 소지가 크다”는 비판이 터져 나왔다. <운명전쟁49> 제작진은 당초 초상 사용에 대한 유족의 동의를 얻었다고 초기 대응했으나, 결국 재편집을 결정했다.

‘운명전쟁49’ 제작진, 소방관 순직 ‘사주풀이 미션’ 논란에 “유가족·동료 소방관께 사과”

순직 소방관의 사연을 사주풀이 미션 소재로 사용해 논란을 일으킨 디즈니+ 예능 <운명전쟁49> 제작진이 사과했다. 연합뉴스에 따르면 <운명전쟁49> 제작진은 20일 입장문을 내고 “유가족 및 친지들 가운데 사전 동의 과정에 대해, 방송 이후에야 전달받은 분이 있으시다는 것을 뒤늦게 알게 됐다”며 “상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다...

https://www.khan.co.kr/article/202602202111001#ENT

순직 경찰에 ‘칼빵’ 표현 예능방송에…경찰, 방심위 민원·사과 요청 검토

순직 경찰관의 사망 경위를 ‘칼빵’이라는 비하했다는 논란을 받는 예능 방송프로그램에 대해 경찰이 방송통신심의위원회 민원 제기와 제작사에 사과를 요청하는 방안 등을 검토하고 있다. 24일 경향신문 취재를 종합하면, 경찰청은 디즈니플러스 예능 프로그램 <운명전쟁49>와 관련해 대응 방안을 검토 중이다. 경찰청 관계자는 “방심위에 민원을 제기할지, 방송분을...

https://www.khan.co.kr/article/202602241406001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글