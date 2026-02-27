이 대통령 “내 인생과 아이들 추억 묻은 집…돈이 아니라 공직자 책임 다하기 위해 판 것”

이재명 대통령은 27일 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있던 경기 성남시 분당구의 아파트를 매각하기로 한 결정을 두고 “돈 때문에 산 것도 아닌 것처럼 돈 때문에 판 것도 아니다”며 “공직자로서의 책임을 다하자 싶어 판 것”이라 말했다.

이 대통령은 이날 오후 자신의 엑스에 한 언론 기사를 공유하며 “이 기사는 왜 이리 악의적일까요? ‘시세차익만 25억’이라니”라고 말했다. 해당 기사는 이 대통령이 보유하고 있던 분당 아파트가 매물로 내놓은 지 1시간 만에 가계약 됐다며 “이 대통령이 25억의 시세차익을 봤다”고 보도했다.

이 대통령은 “내가 이 집을 산게 1998년이고, 셋방살이 전전하다 IMF(국제통화기금 외환위기)때 평생 처음이자 마지막으로 산 집”이라며 “아이들 키워내며 젊은 시절을 보낸 집이라 돈보다도 몇 배나 애착 있는 집”이라고 말했다.

이 대통령은 “돈 벌려고 산 집도 아니지만 내가 평생 죽어라 전문직으로 일하며 번 돈보다 더 많이 집값이 올라 한편 좋기는 하면서도 뭐 이런 황당한 경우가 있나, 이러면 누가 일하고 싶을까 하여 세상에 죄짓는 느낌이었다”고 말했다.

이 대통령은 분당 아파트를 매각하기로 한 결정을 두고 “돈 때문에 산 것도 아닌 것처럼 돈 때문에 판 것도 아니다”고 말했다. 이 대통령은 “경제적으로 따지면 이익도 있을 것 같고, 부동산 정책 총책임자로서 집 문제를 가지고 정치적 공격거리를 만들어 주는 것보다 만인의 모범이 되어야 할 공직자로서의 책임을 다하자 싶어 판 것 뿐”이라고 말했다.

그러면서 “내가 이 집을 그대로 보유했더라면 그건 집값이 오를 것 같거나 누구 말처럼 재개발 이익이 있을 것 같아서가 아니라, 내 인생과 아이들의 추억이 묻어있는 애착인형 같은 것(이기 때문)”이라고 말했다.

이 대통령은 “개눈에는 뭐만 보인다는 말이 있다”면서 “‘시세차익만 25억’이라니, 그외에 또 뭐가 있기라도 하다는 것인가. 아니면 내가 부동산 투기라도 했다는 이미지를 씌워주고 싶기라도 한 것이냐”라고 말했다. 이어 “언론의 자유이니 용인해야 한다고 주장하면 인정은 하겠으나, 나를 부동산 투기꾼 취급한 것은 분명 과하다고 생각한다”고 말했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 언론 공지를 통해 “대통령 자택의 매매 거래가 완료된 이후 청와대의 공지가 있을 예정”이라며 “추측성 보도나 확인되지 않은 보도를 자제해주시기 바란다”고 밝혔다.