창간 80주년 경향신문

트럼프 “이란 핵협상 불만족, 가끔은 군대 활용해야”···추가 대화 가능성은 열어놔

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일 이란과의 핵 협상에 대해 불만을 드러내면서도 추가 협상이 이어질 것임을 시사했다.

협상 결렬 시 미국이 이란을 공격할 것으로 예상되는 가운데, 이란의 정권 교체까지 목표로 할 것이냐는 질문에 트럼프 대통령은 "아무도 모른다"며 "그럴 수도 있고, 아닐 수도 있다"고 답했다.

트럼프 대통령은 이란에 대한 무력 사용 가능성에 대해 질문받자 "우리는 세계 어디에도 없는 가장 훌륭한 군대를 갖고 있다"며 "나는 그것을 활용하지 않는 쪽을 좋아하지만 가끔은 써야만 한다"고 답했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “이란 핵협상 불만족, 가끔은 군대 활용해야”···추가 대화 가능성은 열어놔

입력 2026.02.28 08:49

수정 2026.02.28 08:57

펼치기/접기
  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“‘우리가 반드시 가져야 할 것’ 안 줘”

텍사스 연설 중 “큰 결정 내려야” 발언도

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일(현지시간) 미국 조지아주 로마의 쿠사 스틸 코퍼레이션에서 포즈를 취하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일(현지시간) 미국 조지아주 로마의 쿠사 스틸 코퍼레이션에서 포즈를 취하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 이란과의 핵 협상에 대해 불만을 드러내면서도 추가 협상이 이어질 것임을 시사했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 텍사스주 현장 방문을 위해 떠나기 전 기자들과 만나 “그들은 우리가 반드시 가져야 할 것을 주지 않으려 한다는 사실에 만족스럽지 않다”고 말했다.

‘우리가 반드시 가져야 할 것’은 이란의 핵 프로그램 폐기를 의미하는 것으로 풀이된다. 미국은 이란이 핵무기를 보유하지 않겠다고 약속하고 우라늄 농축 권한과 기존에 농축된 우라늄 비축분을 포기할 것을 요구하고 있다.

트럼프 대통령은 다만 “어떻게 될지 보겠다”며 “우리는 차후 이야기할 것이다. 오늘 추가적인 대화를 할 것”이라고 말했다.

미국과 이란은 전날 스위스 제네바에서 3차 핵 협상을 진행했지만 합의에 이르지는 못했다. 협상 종료 후 중재국인 오만의 바드르 알부사이디 외무장관은 협상에 “상당한 진전”이 있었다며 양측 대표단이 각국 정부와 협의한 뒤 내주 오스트리아 빈에서 “기술적 차원의 논의”를 이어갈 것이라고 발표했다.

트럼프 대통령은 “나는 그 방식에 만족하지 않는다”, “그들이 협상하는 방식에 기분이 좋지 않다”고 협상 상황에 거듭 불만을 표시하면서도 “그래서 어떻게 되는지 지켜보겠다”며 추가 협상에 대해서는 열어뒀다.

협상 결렬 시 미국이 이란을 공격할 것으로 예상되는 가운데, 이란의 정권 교체까지 목표로 할 것이냐는 질문에 트럼프 대통령은 “아무도 모른다”며 “그럴 수도 있고, 아닐 수도 있다”고 답했다.

트럼프 대통령은 이란에 대한 무력 사용 가능성에 대해 질문받자 “우리는 세계 어디에도 없는 가장 훌륭한 군대를 갖고 있다”며 “나는 그것을 활용하지 않는 쪽을 좋아하지만 가끔은 써야만 한다”고 답했다.

이란을 공격할 경우 중동 문제에 깊이 개입하게 되는 리스크가 생기는 것 아니냐는 질문에는 “리스크는 늘 있다”며 “전쟁이 발생하면 어떤 리스크든 있다. 좋은 쪽과 나쁜 쪽 모두”라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란에 대해 ‘최종 결정’을 내렸느냐는 질문에는 “아니다”라고 답했다.

트럼프 대통령은 이날 텍사스주에서 연설 도중 이란과 관련해 “지금 많은 일이 진행되고 있고, 우리는 큰 결정을 내려야 한다”며 “그건 쉽지 않은 (결정)”이라고 말했다.

미·이란 핵 협상에도 ‘군사 작전’ 브리핑받은 트럼프···“공격하면 파괴적인 전쟁될 것”

미국과 이란 간 3차 핵 협상이 큰 성과 없이 마무리된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사 작전 브리핑을 받는 등 무력 대응 방안을 계속해서 검토 중이라는 보도가 나왔다. 미 온라인 매체 액시오스는 26일(현지시간) 중동 내 미군 작전을 총괄하는 미 중부사령부의 브래드 쿠퍼 사령관이 트럼프 대통령에게 이란에 대한 잠재적 군사 작전에 ...

https://www.khan.co.kr/article/202602271449001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글