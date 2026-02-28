우리 아이 치아교정, 입학 코앞이라 고민? ‘지금이 적기’

초등 입학 전 검진 받아두면 유리 10대 후반 치료는 변수 적어 장점

입학 또는 신학기를 앞둔 아동·청소년의 구강 건강을 점검할 때는 치아가 나오는 시기와 위치가 적합한지, 위아래턱의 성장 상태는 괜찮은지 살펴보는 것이 좋다. 또래보다 이가 늦게 나오는 것 같거나 주걱턱·무턱 같은 부정교합 문제가 있다면 영구치가 늘어나기 전 교정치료 적기를 놓치지 않는 것이 중요하다.



초등학교 입학부터 저학년까지는 평생의 치열과 얼굴 성장에 영향을 줄 수 있는 중요한 시기다. 대한치과교정학회가 권고하는 치과 교정검진 연령은 만 6~7세로, 앞니에 영구치가 나오는 때다. 다만 같은 나이라 하더라도 아이마다 성장 속도와 치아 발육 상태는 제각기 다르기 때문에 유독 영구치가 늦게 나오거나 턱이 균형적으로 발달하지 않는 것으로 보인다면 더 어린 나이에도 상담을 받아보는 것이 좋다. 김윤지 서울성모병원 치과교정과 교수는 “많은 학부모가 교정상담이라 하면 ‘교정치료를 바로 시작해야 하는 것’으로 오해한다”면서 “하지만 이 시기 교정검진은 치료 여부를 결정하기보다 치아가 정상적인 순서와 위치로 맹출하고 있는지, 위험 요소가 있는지를 조기에 파악하는 과정”이라고 설명했다.



초등학교 입학 전후 연령대에는 교정검진을 통해 치아가 나올 공간이 충분한지, 어금니를 다물었을 때 윗니와 아랫니가 맞물리지 않고 틈이 생기는 개방교합 또는 반대교합(주걱턱) 같은 골격 문제의 초기 징후가 나타나는지 확인할 수 있다. 특히 턱 성장 이상이나 교합 문제는 초기에 발견할수록 비교적 간단한 방법으로 치료할 수 있지만 시기를 놓칠 경우 향후 치료가 복잡해질 수 있다. 김 교수는 “초등학교 입학 전 시기는 아이의 성장과 구강 발육 상태를 종합적으로 점검할 수 있는 중요한 시점으로, 이때 교정검진을 받아두면 향후 필요한 치료 시기와 방향을 설정하는 데 도움이 된다”고 말했다.



중고등학교 입학 무렵은 성장이 상당히 진행된 상태이므로 본격적인 2차 교정치료를 검토할 수 있는 시기다. 교정치료는 성장 단계에 따라 접근 방식이 달라지는데, 이 연령대에는 치아 배열과 교합을 보다 정밀하게 조정하는 데 초점을 맞춘다. 2차 교정이 필요하다는 전문적인 판단이 내려지면 고정식 또는 투명 교정장치 등 개인의 구강 상태와 생활 환경에 맞춘 다양한 치료 방법을 선택할 수 있다. 한성훈 서울성모병원 치과교정과 교수는 “사춘기 교정치료는 단순히 치아를 가지런히 하는 것을 넘어 자신의 외모에 대해 느끼는 불안감을 줄이고 자신감을 회복하는 데 도움이 될 수 있다”며 “이는 학업과 또래관계에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다”고 설명했다.



대학 입학을 앞둔 청소년기 막바지에 치료를 시작하는 경우도 장점은 있다. 골격 성장이 마무리 단계에 접어들었기 때문에 성장에 따른 변수가 적어 치아 이동을 보다 안정적으로 계획할 수 있고 결과를 예측하기도 쉽다. 치아 배열과 교합을 정밀하게 조정하면 먹고 말하는 기능을 개선하는 데도 도움이 된다.

