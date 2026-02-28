창간 80주년 경향신문

저격소총 쏘는 김주애 독사진 공개한 북···김여정은 당 총무부장에 임명

경향신문

본문 요약

북한 노동당 9차 대회에서 당 부장으로 승진한 김정은 국무위원장의 동생 김여정이 당 총무부장을 맡은 것으로 확인됐다.

조선중앙통신은 28일 김정은 위원장이 전날 당 중앙위원회 본부에서 주요 지도간부들과 군사지휘관을 만나 '특별히 준비한' 선물인 신형저격수보총을 수여했다고 보도했다.

통신은 이 자리에서 선물을 수여받은 김여정을 '당중앙위원회 총무부장'이라고 호칭해, 그가 총무부장을 맡고 있다는 사실이 처음으로 공개됐다.

저격소총 쏘는 김주애 독사진 공개한 북···김여정은 당 총무부장에 임명

입력 2026.02.28 09:00

수정 2026.02.28 09:03

  • 이영경 기자

김정은, 간부들에게 소총 선물

김주애도 참석···소총사격 ‘독사진’ 이례적 공개

김정은 국무위원장이 27일 주요간부들에게 저격수보총을 선물하고 사격장에서 저격무기 사격을 한 가운데 김위원장의 딸 주애가 저격총을 조준한 모습을 이례적으로 공개했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 국무위원장이 27일 주요간부들에게 저격수보총을 선물하고 사격장에서 저격무기 사격을 한 가운데 김위원장의 딸 주애가 저격총을 조준한 모습을 이례적으로 공개했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한 노동당 9차 대회에서 당 부장으로 승진한 김정은 국무위원장의 동생 김여정이 당 총무부장을 맡은 것으로 확인됐다.

조선중앙통신은 28일 김정은 위원장이 전날 당 중앙위원회 본부에서 주요 지도간부들과 군사지휘관을 만나 ‘특별히 준비한’ 선물인 신형저격수보총(소총)을 수여했다고 보도했다.

통신은 이 자리에서 선물을 수여받은 김여정을 ‘당중앙위원회 총무부장’이라고 호칭해, 그가 총무부장을 맡고 있다는 사실이 처음으로 공개됐다.

당 중앙위원회 정치국 후보위원 겸 부장으로 승진한 김여정. 조선중앙통신·연합뉴스

당 중앙위원회 정치국 후보위원 겸 부장으로 승진한 김여정. 조선중앙통신·연합뉴스

앞서 당 선전선동부 부부장으로 각종 대외 메시지를 내며 ‘김정은의 입’ 역할을 해온 김 부장은 당대회 기간인 지난 23일 당 제9기 제1차 전원회의에서 노동당 부장에 올랐으나, 구체적으로 어떤 부서를 맡았는지는 공개되지 않았다.

당 내부 운영과 행정 실무를 맡는 것으로 보이는 노동당 총무부를 김여정이 관할하게 되면서 그의 당내 위상과 영향력은 한층 확대된 것으로 보인다. 총무부장으로서 김정은의 뜻을 수행하는 사실상 ‘무임소 장관’ 역할을 할 수 있다는 분석도 나온다.

조용원 정치국 상무위원과 이번에 당 조직비서로 발탁된 것으로 보이는 김재룡 상무위원도 소총을 받았다. 또 노동당 중앙군사위원회 위원, 무력기관 주요지휘관, 인민군 대연합부대장 및 호위부대 지휘관도 수여 대상이라고 통신은 전했다.

김 위원장은 “동무들을 위해 개인적으로 특별한 선물을 준비하였다”며 “우리 국방과학원이 새로 개발 생산한 이 새세대 저격수보총은 정말로 훌륭한 무기이다. 이 선물은 조국과 인민을 위해 복무하는 동무들의 남다른 수고에 대한 평가이고 절대적인 신뢰심의 표시”라고 말했다.

김 위원장은 간부들에게 무기증서를 직접 수여했으며 함께 사격장에서 사격하며 시간을 보내고 기념사진도 찍었다.

북한 매체가 공개한 사진에는 김 위원장의 딸 주애도 행사에 동행한 모습이 담겼다.

특히 북한 매체는 주애가 소총을 조준 사격하는 모습의 단독사진을 이례적으로 공개했다. 주애가 사격하는 김 위원장 옆에서 망원경을 보고 있는 사진과 김 위원장과 함께 간부들에 둘러싸여 있는 사진 등도 공개됐다.

댓글