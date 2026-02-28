창간 80주년 경향신문

‘왕과 사는 남자’ 700만 돌파 흥행질주···‘주토피아 2’ 보다 엿새 빨라

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

영화 <왕과 사는 남자>가 개봉 24일 만에 700만 관객을 돌파하며 흥행 질주를 이어가고 있다.

2005년 사극 열풍을 일으킨 영화 <왕의 남자>의 700만 돌파 속도인 33일보다도 훨씬 빠른 속도다.

<왕과 사는 남자>는 폐위된 단종 이홍위가 강원도 영월의 유배지 청령포에서 촌장 엄흥도를 비롯한 마을 사람들과 교감하며 인생의 마지막 시기를 보내는 과정을 그린 작품이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘왕과 사는 남자’ 700만 돌파 흥행질주···‘주토피아 2’ 보다 엿새 빨라

입력 2026.02.28 09:27

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영화 <왕과 사는 남자>에서 왕위에서 쫓겨나고 유배 온 어린 상왕 이홍위(박지훈)와 마을 촌장 엄흥도(유해진)가 밥상을 두고 마주 앉아 있다. 쇼박스 제공

영화 <왕과 사는 남자>에서 왕위에서 쫓겨나고 유배 온 어린 상왕 이홍위(박지훈)와 마을 촌장 엄흥도(유해진)가 밥상을 두고 마주 앉아 있다. 쇼박스 제공

영화 <왕과 사는 남자>가 개봉 24일 만에 700만 관객을 돌파하며 흥행 질주를 이어가고 있다.

28일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <왕과 사는 남자>는 전날 27만7000여 명이 관람하며 누적 관객 701만 명을 넘겼다. 지난 4일 개봉 이후 24일 만이다.

지난해 국내 박스오피스 전체 1위를 기록한 디즈니 애니메이션 <주토피아 2>는 30일 만에 700만 관객을 돌파한 바 있다. 2005년 사극 열풍을 일으킨 영화 <왕의 남자>(2005)의 700만 돌파 속도인 33일보다도 훨씬 빠른 속도다.

<왕과 사는 남자>는 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 강원도 영월의 유배지 청령포에서 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 교감하며 인생의 마지막 시기를 보내는 과정을 그린 작품이다.

어린 나이에 권력 투쟁의 희생양이 된 이홍위가 백성이자 이웃인 마을 주민들과 교감하며 인간으로서, 또 왕으로서 성장하는 모습이 관객들에게 묵직한 감동을 준다는 평가를 받고 있다.

평일에도 20만∼30만가량의 관객들 극장을 찾고 있는 가운데, 주말부터 삼일절 대체휴일(3월 2일)까지 이어지는 이번 연휴에 800만 관객 조기 달성도 가능하다는 전망도 나온다.

장항준 감독이 상상한 단종의 마지막 4개월…‘왕과 사는 남자’ 설 대목 잡을까

숙부에게 왕위를 빼앗긴 비운의 왕이자 어린 왕. 조선조 6대 왕 단종은 사극에서 유약하고 앳된 모습으로, 계유정난의 ‘병풍’처럼 등장하곤 했다. 장항준 감독의 신작 <왕과 사는 남자>는 다른 접근을 꾀한다. 서슬 퍼런 왕위 찬탈극이 이미 끝난 시점에서 극은 시작한다. 스크린을 가득 채우는 건 노산군으로 강봉된 이홍위(박지훈)의 파리한 얼굴이다. 영화는...

https://www.khan.co.kr/article/202602021726001

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글