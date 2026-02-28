빌 클린턴 “난 엡스타인 범죄 전혀 모른다, 아무것도 못 봐”···연루 의혹 전면 부인

연방 하원 비공개 조사 앞서 SNS에 발언 공개 “유죄 드러났을 땐 이미 교류 오래 전 끊은 상태”

빌 클린턴 전 미국 대통령이 27일(현지시간) “난 잘못한 것이 없다”며 미성년자 성착취범 고 제프리 엡스타인과 자신의 관계를 둘러싼 의혹을 전면 부인했다.

클린턴 전 대통령은 이날 뉴욕주 자택 인근에서 진행된 연방 하원 감독위원회의 비공개 조사에 앞서 엑스에 공개한 사전 모두발언에서 “나는 엡스타인이 저지른 범죄에 대해 전혀 알지 못했다”며 “나는 아무것도 보지 못했고, 잘못한 것도 없다”고 밝혔다.

클린턴 전 대통령은 “가정폭력이 있는 집에서 자란 사람으로서, 그가 무슨 짓을 하고 있는지 약간의 짐작이라도 있었다면 그의 비행기에 타지 않았을 뿐 아니라 오히려 그를 직접 신고하고 그의 범죄에 정의 실현을 요구했을 것”이라고 말했다.

이어 “우리는 여기까지 오게 된 것은 그가 (범죄 행위를) 모두에게서 오랫동안 그토록 잘 숨겨왔기 때문”이라며 “2008년 그가 유죄를 인정하며 진실이 드러났을 즈음에는 나는 이미 그와의 교류를 오래전에 끊은 상태였다”고 덧붙였다.

엡스타인과 한때 교류한 것은 사실이지만 교류 당시 그의 성범죄 의혹에 대해서는 전혀 알지 못했다는 주장이다.

클린턴 전 대통령은 전날 의회 비공개 증언대에 선 배우자 힐러리 클린턴 전 미 국무장관에 대해서도 “그녀는 엡스타인과 아무 관련이 없다. 심지어 그를 만난 기억조차 없다. 그와 여행을 한 적도, 그의 사유지를 방문한 적도 없다”고 밝혔다.

클린턴 전 대통령은 지난해 12월 법무부가 공개한 엡스타인 사건 문건에서 엡스타인의 과거 연인이자 공범인 길레인 맥스웰과 함께 실내 수영장에서 수영을 즐기거나, 얼굴이 가려진 한 여성의 허리 쪽에 팔을 두른 채 친밀한 자세로 앉은 사진 등이 공개됐다. 또 다른 사진에는 욕조에서 여성과 함께 있는 장면도 공개됐다.

법무부는 클린턴 전 대통령의 온수 욕조 사진 중에서 얼굴이 가려진 인물이 엡스타인의 성범죄 피해자라고 밝힌 바 있다.