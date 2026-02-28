무속은 어떻게 젊은 세대를 사로잡았나…예능에서 앱까지 접수한 ‘K무속’

점집 예능 전성시대…‘무속 붐’의 이유는 뭘까

[주간경향] 지난 2월부터 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니플러스에서 방영 중인 <운명전쟁49>는 49인의 운명술사가 모여 다양한 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 예능이다. 무속을 중심에 두고 서바이벌 프로그램 형식으로 진행된다는 점에서 화제가 됐지만, 최근엔 특정 미션이나 출연자의 부적절한 발언 등이 이어지면서 논란의 중심에 섰다. 비극적인 죽음을 점술가 서바이벌의 자극적인 예능 소재로 소비했다는 비판이 쏟아졌다.

제작진의 부적절한 만듦새가 자초한 논란으로 콘텐츠 제작의 윤리적 기준에 대한 문제가 수면 위로 떠올랐지만, 이와 별개로 최근 무속이라는 소재가 콘텐츠의 중심에 서는 현상 역시 주목할 만하다. 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌었던 <케이팝 데몬 헌터스>나 2024년 1100만 관객을 돌파한 영화 <파묘> 역시 무속을 소재로 했다.

이런 유행은 비단 콘텐츠 영역에만 국한된 것은 아니다. 젊은 세대 사이 ‘액막이 북어 키링’(민속신앙에서 액운을 막기 위해 실로 매달아둔 북어를 키링으로 만든 것)이 인기를 끌고, 챗GPT의 기능과 결합한 사주풀이 애플리케이션이 유행이다. 이러한 ‘무속 붐’을 두고 일각에선 새로운 트렌드로 풀이하기도 하고, 현대사회의 단면을 반영한 흐름이라는 해석도 나온다.

늘어나는 무속 콘텐츠

<신들린 연애>, <신빨토크쇼 귀묘한 이야기> 등은 현재 OTT, 케이블채널 등에서 주목받고 있는 무속인들 중심의 예능이다. 유튜브에서 ‘무당’, ‘사주’를 검색하면 무당이 직접 자신의 채널에서 시청자들의 사주를 봐주거나, 사연자의 과거를 맞추는 영상이 수십만 조회 수를 기록하기도 한다.

영화, 드라마 등에서 무속이 등장한 역사는 길다. 다만 과거엔 무속이 단순한 배경이나 불길함을 드러내기 위한 장치로 활용돼왔다면, 최근엔 무속 행위 자체나 무당이 이야기의 중심에 놓인다는 점이 특징이다. 또 무속 행위가 중립적·긍정적으로 그려지는 경우도 많다. 무당의 활약을 중심으로 하는 <케이팝 데몬 헌터스>, <파묘> 등이 대표적이다. <무릎팍도사>, <무엇이든 물어보살> 등 ‘점집 상담’ 콘셉트의 토크 예능도 꾸준한 인기를 얻어왔다.

이는 우선 콘텐츠 생태계 차원에서 볼 수 있다. 미디어 플랫폼이 늘어나고 경쟁이 심해지면서 무속뿐 아니라 춤이나 요리 등 과거엔 예능화되지 않았던 각종 장르가 빠르게 콘텐츠화되고 있다는 의미다.

이은우 고려대 민족문화연구원 연구교수는 ‘TV 예능 프로그램에 재현된 무속 콘텐츠의 형식과 의미’(2025)라는 논문에서 “대동소이한 프로그램의 홍수 속에서 기존 프로그램과 차별화되며 자극적인 소재가 필요해”졌다며 “여기에 스펙터클한 ‘볼거리’를 제공할 수 있는 원천으로 무속 콘텐츠가 채택된 것으로 이해할 수 있다”고 진단했다. 한 업계 관계자는 <운명전쟁49> 프로그램을 둘러싼 논란에 대해 “소비자들이 유료구독을 하게 만들 만큼 매력을 가져야 하기 때문에 과하게 자극성을 추구한 것으로 보인다”며 “자극적인 소재와의 줄타기는 이 시대 콘텐츠 제작자들의 숙명”이라고 말했다.

거의 모든 산업이 ‘인플루언서 경제’를 중심으로 돌아가면서 무당들 역시 적극적으로 자신을 어필할 필요성이 늘어나고 있는 것도 무속 콘텐츠 대중화의 한 이유다. 한국의 점복(占卜) 문화와 생태계를 분석해온 염은영 점복문화연구소장은 “(인터넷이 발달하면서) 점복인들 역시 스스로 상품화하는 흐름에 동조하지 않으면 가혹한 경쟁 속에서 도태될 수 있다는 우려가 높아졌다”며 “현재도 개점 휴업 상태인 무당이 많고 그들을 위한 학원, 평생교육원, 네이버 광고, 유튜브 유료 홍보 등의 서비스가 늘어나고 있다. 이런 흐름에서 벗어나 진정성만을 추구하려는 사람들도 있지만, 무당(점복인)들 역시 불안조차 상품화되고 있는 현대 사회에서 자유로울 수는 없다”고 말했다.

운세·사주풀이 즐기는 2030

무속의 인기는 콘텐츠 영역에 국한되지 않는다. MZ세대는 친숙하게 운세 앱을 이용하고 오프라인의 점집도 즐겨찾는다. 지난해 4월 리서치 플랫폼 라임이 19~39세 남녀 5000명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 응답자의 약 74%가 운세·사주풀이를 즐긴다고 답했다. 이중 46.2%는 모바일 운세 플랫폼을 이용했고, 25.2%는 철학관 등 오프라인 점포를 찾은 경험이 있는 것으로 나타났다. 최근엔 챗GPT로 만든 사주 프롬프트도 인기를 얻고 있다.

전문가들은 젊은 세대에서의 무속에 대한 인기는 특수한 현상이라기보다 인간 본성의 연장선상에서 이해해야 한다고 말한다.

장석만 한국종교문화연구소 연구위원은 “제도권 종교에서의 종교전문가와 신도와의 관계를 무속에서의 무당·의뢰인의 관계와 비교해봤을 때, 무속은 일종의 소비재와 같은 특성을 갖고 있다”며 “공식 상담이나 의사를 찾아가는 일에 비해 부담이 적고 비밀유지 하에 인생 전반에 걸쳐 사사롭고 농밀하게 이야기를 할 수 있는 기회, 자신의 문제를 근본적으로 다른 차원에서 바라볼 수 있는 기회를 갖게 된다는 점에서 젊은이들이 무당을 찾고 있다”고 했다.

구형찬 서강대 K종교학술확산연구소 연구교수는 ‘무속, 심리학과 종교 사이’(2026)에서 인생 앞에 놓인 불확실성, 고난을 헤쳐가기 위한 다양한 수단 중 하나로 무속을 정의했다. 구 교수는 “무속의 전통은 항상 있었지만, 시대에 따라 없는 것처럼 취급되기도 하고 공존하며 지금까지 이어져왔다”며 “인간은 원래 불안한 존재이고, 그 불안을 해결하는 여러 가지 방법을 갖고 있다. 젊은 세대가 인터넷 사주풀이를 하거나 직접 가서 점을 보는 행동, 신문에서 오늘의 운세를 보는 일 등은 자신의 목적을 달성하기 위해 선택하는 다양한 솔루션 중 하나라고 볼 수 있을 것”이라고 말했다.

오늘날 점복 행위는 현대사회의 관계 단절 현상에 대한 하나의 반영이라는 해석도 있다. 염은영 소장은 “점차 개인화되고 그 속에서 사회적 관계가 이어지다 보니 자신의 문제를 어디에 하소연하고 조언을 얻어야 할지 모르는 경우가 많다”며 “관계의 단절을 이어보고 극복해보려는 하나의 방식이 점복이라 볼 수도 있다”고 말했다.