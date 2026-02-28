전한길 “선관위 서버 까자” 이준석 “이래서 보수 궤멸”···7시간 ‘부정선거’ 토론회

이 “카르텔 있었다면 20대 대선 어떻게 이겼나” 전, ‘증거 넘친다’며 선관위 개입 의혹 반복 주장 유튜브 생중계···접속자수 최대 32만명 기록

개혁신당 이준석 대표와 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관) 씨의 ‘부정 선거’를 주제로 한 ‘끝장 토론’이 약 7시간 만인 28일 오전 1시쯤 종료됐다.

이들은 전날 오후 6시부터 온라인 매체 ‘팬앤마이크’ 주관으로 ‘부정선거 음모론’을 주제로 장시간 공방을 이어갔다.

이 대표는 부정 선거 주장이 음모론이라며 이를 입증할 만한 근거를 대라고 추궁했고, 전씨는 부정 선거의 증거가 넘친다며 중앙선거관리위원회 개입 의혹을 반복해서 주장했다.

전씨는 “부정선거 범죄자 집단이 있었다고 하면 선관위가 아닌가”라며 “그래서 선관위 서버를 까보자, 투표인명부 까보자는 것이고 부정선거 집어넣기가 있었다고 하면 명확히 밝히고 가야 한다”고 말했다.

중국의 선거 개입 가능성도 언급했다. 전씨는 “전투기 보내고 미사일 쏴서 점령하는 것보다 차라리 겉으론 안 드러나는데 수십조원을 써서라도 친중 정치인을 당선시켜 친중적인 법률을 만들면 되지 않나. 그러면 저절로 점령할 수 있게 된다”며 “그 첫 번째가 무엇인가. 친중 정치인 당선시키는 방법이 투표”라고 말했다. 이어 “실제 중국이 캐나다와 영국, 호주, 필리핀에도 개입했단 결과가 나왔다”고 주장했다.

이에 이 대표는 “그건 시나리오다. 전 대표가 꿈꾸는 세상이고 검증은 안 됐다”며 “거대한 조직이, 하다못해 우정사업본부만 해도 전국 투표용지를 배송하는데 다 매수하지 않으면 가능한가. (부정 선거가 있다면) 양심선언 한둘이라도 (최소한) 있어야 되는 것 아닌가”라고 반문했다.

또 지난 2021년 서울시장 보궐선거, 2022년 20대 대선 및 지방선거 등에서 보수진영이 연승한 것을 거론하면서 부정선거 카르텔이 있었다면 보수 진영이 어떻게 이겼느냐는 취지로 물었다.

이 대표는 부정선거 주장에 대해 “계엄에 아주 큰 역할을 했다고 보고 그래서 보수진영이 궤멸에 이른 사태를 맞이했다”면서 윤석열 전 대통령을 향해 “대통령이란 사람이 검찰총장이나 법무부 장관을 통할할 수 있는데도 그렇게 못하고 비상식적 수단에 의존했다는 것 자체가 이것이 규명할 수 없는 음모론 아닌가라는 생각을 하게 된다”고 밝혔다.

이번 토론은 유튜브로 생중계됐으며, 접속자수 최대 32만명, 영상 조회수 약 500만회를 기록했다.