‘왔다 ㅌㅌ대통령’···틱톡 가입한 이 대통령 “팔로우, 좋아요, 댓글까지 아시죠?”

청와대 “SNS 기반 소통 확대 행보” 페이스북·엑스·유튜브 등 이어 6번째

이재명 대통령이 28일 SNS 플랫폼 ‘틱톡’에 가입했다.

이 대통령은 이날 틱톡에 ‘왔다 ㅌㅌ대통령’이라는 제목의 숏폼 영상을 게재했다. 틱톡은 중국 바이트댄스가 운영하는 글로벌 1위 숏폼 플랫폼이다.

영상에는 이 대통령이 ‘틱톡 가입하기’라고 쓰인 서류에 결재하는 모습이 담겼다.

이 대통령은 서류를 결재한 뒤 “안녕하세요, 틱톡. 이재명입니다”라고 인사했다. 이어 “팔로우, 좋아요, 댓글까지 아시죠? 잘 부탁드립니다”라면서 손으로 하트 모양을 그리기도 했다.

청와대에서는 최근 엑스와 페이스북에 수시로 글을 올리는 등 SNS 기반 소통을 확대하는 행보의 일환이라고 설명했다.

이로써 이 대통령 계정으로 운영되는 SNS는 페이스북과 유튜브, 인스타그램, 엑스, 블로그에 이어 틱톡까지 총 6개가 됐다.

틱톡이 중국 바이트댄스가 운영하고 있다는 점도 주목된다. 그동안 이 대통령이 꾸준히 ‘혐중 정서’를 개선해야 한다고 강조했다는 점에서 중국 사용자가 많은 글로벌 플랫폼에서의 소통을 늘릴 필요성을 느끼고 가입한 것이라는 관측도 제기된다.