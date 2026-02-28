창간 80주년 경향신문

26만명 몰릴 BTS 광화문 공연, 1시간 동안 신곡·히트곡 ‘한가득’

본문 요약

그룹 방탄소년단이 다음 달 21일 서울 광화문 광장에서 여는 정규 5집 발매 기념 무료 컴백 공연에서 신곡 외에도 기존 히트곡도 들을 수 있게 된다.

한편, 서울시는 방탄소년단 컴백 공연 시간과 관련해 "서울시는 광화문 광장 사용 시 안전관리 및 행정 지원 등 공연 외적인 조치를 소관하며, 공연의 구성 및 시간 결정은 전적으로 주최사 하이브의 권한이자 책임"이라며 "하이브 측은 지난해 12월 공연 협의 시점부터 공연 시간을 1시간으로 요청했다"고 밝혔다.

3월 21일 광화문광장에서 열리는 '방탄소년단 컴백 공연'에 최대 26만명 이상의 국내외 방문객이 집중될 것으로 예상되면서 서울시가 안전 종합대책을 가동한다.

26만명 몰릴 BTS 광화문 공연, 1시간 동안 신곡·히트곡 ‘한가득’

입력 2026.02.28 14:09

수정 2026.02.28 14:25

  • 이영경 기자

한 일본인 관광객이 지난달 22일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 알리는 홍보물 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

한 일본인 관광객이 지난달 22일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 알리는 홍보물 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 21일 서울 광화문 광장에서 여는 정규 5집 발매 기념 무료 컴백 공연에서 신곡 외에도 기존 히트곡도 들을 수 있게 된다.

28일 가요계에 따르면 소속사 하이브(빅히트뮤직)는 이번 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG)에서 정규 5집 ‘아리랑’에 수록된 신곡을 비롯해 전 세계에서 사랑받은 기존 히트곡까지 아우르는 무대 구성을 논의 중이다.

방탄소년단이 새 앨범 무대를 전 세계에 처음 공개하는 자리로, 약 3년9개월 만의 컴백 무대라는 점에서 관심이 쏠린다.

예상 공연 시간은 약 1시간이다. 하이브는 서울 도심 한복판 광화문 광장이라는 특수성을 고려해 공연 시간을 1시간으로 정했다고 밝혔다.

하이브는 “공연 시간은 당사에서 결정한 사안으로, 안전하고 원활하게 진행할 수 있는 적정 공연 시간으로 운영하기로 했다”고 설명했다.

이어 “이번 광화문 공연은 일반 공연장과 달리 야외 공공장소에서 진행되는 특수한 환경의 공연”이라며 “이에 따라 무대 운영 전반, 관람객 안전 관리, 현장 통제 계획 등을 종합적으로 고려해 공연 시간을 결정했다”고 덧붙였다.

이번 공연은 뜨거운 관심을 불러 모았다. 지난 23일 공연 예매가 시작되자마자 많은 팬이 몰리면서 일반 예매 대상 좌석 1만3000석이 순식간에 매진됐고, 예매 시작 시각에는 대기 순번이 10만명을 기록하기도 했다.

경찰은 공연 무대를 중심으로 덕수궁 대한문까지 23만명, 숭례문까지는 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예측하고 있다. 주최 측은 서울광장 인근에 대형 스크린을 설치해 공연을 관람할 수 있게 하는 방안도 논의 중인 것으로 알려졌다.

하이브는 “특히 많은 인원이 밀집하는 행사인 만큼, 관람객의 안전, 공연 종료 후 대중교통 이용 편의, 심야 시간대 소음으로 인한 시민 불편 최소화도 함께 고려했다”고 덧붙였다.

한편, 서울시는 방탄소년단 컴백 공연 시간과 관련해 “서울시는 광화문 광장 사용 시 안전관리 및 행정 지원 등 공연 외적인 조치를 소관하며, 공연의 구성 및 시간 결정은 전적으로 주최사 하이브의 권한이자 책임”이라며 “하이브 측은 지난해 12월 공연 협의 시점부터 공연 시간을 1시간으로 요청했다”고 밝혔다.

서울시, ‘광화문 BTS 공연’ 종합대책 가동…인파관리·해외관람객 지원

3월 21일 광화문광장에서 열리는 '방탄소년단 컴백 공연'에 최대 26만명 이상의 국내외 방문객이 집중될 것으로 예상되면서 서울시가 안전 종합대책을 가동한다. 병목 구간을 중심으로 순차적인 진·출입을 유도하는 현장 인력을 투입하고, 외국인 관람객의 안전을 위한 통역지원 인원도 배치한다. 서울시는 27일 '방탄소년단 컴백 행사 관련 부시장단 3차 점검 ...

https://www.khan.co.kr/article/202602271700001

