제주항공 참사 유가족 "항철위 이관, 성역 없는 진상규명 향한 전환점 돼야"

경향신문

본문 요약

12·29 제주항공 여객기 참사 유가족들이 국무총리 산하로 이관된 항공철도사고조사위원회에 성역 없는 진상규명을 촉구했다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 28일 입장을 내고 "이번 이관은 단순한 조직 개편을 넘어 성역 없는 진상규명을 향한 실질적인 전환점이 돼야 한다"고 밝혔다.

유가협은 " 항철위는 자체 전문성도 없었을 뿐만 아니라 핵심 자료들을 국제 규정을 방패 삼아 유가족의 알 권리를 묵살하고 폐쇄적인 태도로 일관했다"며 "그동안 국토교통부 산하의 항철위는 사고의 책임 당사자인 정부 부처를 스스로 조사해야 하는 구조적 모순 속에 있었다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

제주항공 참사 유가족 “항철위 이관, 성역 없는 진상규명 향한 전환점 돼야”

입력 2026.02.28 14:13

수정 2026.02.28 14:20

  • 강한들 기자

“편향된 기존 조사 결과 전면 폐기하고 재조사를”

지난달 20일 전남 무안국제공항에서 열린 12·29 여객기 참사 진상규명을 위한 국정조사특별위원회 현장조사에서 위원들과 유가족들이 방위각 시설을 둘러보고 있다.연합뉴스

12·29 제주항공 여객기 참사 유가족들이 국무총리 산하로 이관된 항공철도사고조사위원회(항철위)에 성역 없는 진상규명을 촉구했다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 28일 입장을 내고 “이번 이관은 단순한 조직 개편을 넘어 성역 없는 진상규명을 향한 실질적인 전환점이 돼야 한다”고 밝혔다.

유가협은 “(기존) 항철위는 자체 전문성도 없었을 뿐만 아니라 핵심 자료들을 국제 규정을 방패 삼아 유가족의 알 권리를 묵살하고 폐쇄적인 태도로 일관했다”며 “그동안 국토교통부 산하의 항철위는 사고의 책임 당사자인 정부 부처를 스스로 조사해야 하는 구조적 모순 속에 있었다”고 말했다.

또 “공청회라는 명목하에 부실한 조사 결과를 정당화하며 원인 규명은커녕 조기 종결에만 급급한 행태를 보였다”고 지적했다.

유가협은 “편향된 기존 조사 결과를 전면 폐기하고 성역 없는 재조사가 이뤄져야 한다”며 “인적 구성을 전면 쇄신하고 유가족의 참여와 정보 공개를 제도화하는 등 조사 역량을 강화해야 한다”고 주장했다.

앞서 지난 1월 항공철도사고조사위원회를 국무총리 산하로 이관하는 법률 개정안이 국회 본회의 통과했다.

댓글