장동혁 “국힘, 당 차원 선거 감시 TF 만들 것”···‘전한길 부정선거 토론회’ 관련 언급

장동혁 국민의힘 대표가 28일 이준석 개혁신당 대표와 극우 유튜버 전한길씨와의 '부정선거 끝장 토론'에 관련해 "공정한 선거를 주장하는 국민을 '입틀막'하기에 앞서 선거 시스템에 대한 신뢰 회복 방안부터 고민해야 한다"고 주장했다.

장 대표는 전날 있었던 '부정선거 토론회'에 대해 "실시간 시청자 수가 30만 명을 넘었고, 하루도 지나지 않은 지금 벌써 누적 시청자 수 500만 명을 넘었다"며 "공정한 선거 시스템에 대한 국민의 높은 관심을 보여주는 것"이라고 평가했다.

이어 "국민이 신뢰할 수 있도록 선거 시스템을 바꾸는 문제는 더 늦출 수 없는 의제가 됐다"며 "많은 국민은 부정선거의 진위를 떠나 외국인 투표권 부여나 사전투표 관리 부실 등 이미 드러난 문제점들을 바로잡아야 한다고 생각하고 있다"고 주장했다.