[속보]로이터 “미국, 해상·공중에서 이란 공격 중” 당국자 인용 보도

AP통신도 “미, 이란 공격 참여 중”

로이터통신은 28일(현지시간) 미국이 이란에 대한 공습을 감행 중이라고 미국 관리를 인용해 보도했다.

로이터에 따르면 미국은 이란에 대한 공격을 공중·해상에서 감행 중이다. AP통신도 이스라엘의 이란 공격에 참여하고 있다고 소식통을 인용해 전했다.

미국은 이란에 대한 공습을 공중과 해상에서 동시에 감행할 계획이라고 미국 관리가 로이터 통신에 밝혔다.