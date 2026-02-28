창간 80주년 경향신문

민주당 의원들, 집 6채 중 한 채만 내놓은 장동혁에 "팔 의지가 없는 것 아니냐"

경향신문

"집을 팔 의지가 없는 것 아니냐"며 비판하고 나섰다.

강득구 민주당 최고위원은 이날 페이스북에서 "대통령은 국민에게 부동산 정책의 의지를 보여주기 위해 국민의힘의 요구대로 집을 팔았다"며 "장 대표는 집 6채를 팔겠나"라고 물었다.

그는 내놓은 매물의 거래가 이뤄지지 않았다는 국민의힘 측 설명에 대해선 "매수 문의가 없어 안 팔린다고요? 의지가 없는 게 아니냐"며 "제대로 답변하라"고 촉구했다.

민주당 의원들, 집 6채 중 한 채만 내놓은 장동혁에 “팔 의지가 없는 것 아니냐”

입력 2026.02.28 16:15

  • 강한들 기자

장동혁 국민의힘 대표가 지난 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 권도현 기자

장동혁 국민의힘 대표가 지난 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 권도현 기자

이재명 대통령이 부부 소유의 경기도 분당 아파트를 매물로 내놓은 가운데, 더불어민주당 의원들이 28일 다주택자인 장동혁 국민의힘 대표에 대해 “비겁하다” “집을 팔 의지가 없는 것 아니냐”며 비판하고 나섰다. 장 대표는 주택 6채 중 1채만 매물로 내놓은 것으로 전해졌다.

강득구 민주당 최고위원은 이날 페이스북에서 “대통령은 국민에게 부동산 정책의 의지를 보여주기 위해 국민의힘의 요구대로 집을 팔았다”며 “장 대표는 집 6채를 팔겠나”라고 물었다.

그는 내놓은 매물의 거래가 이뤄지지 않았다는 국민의힘 측 설명에 대해선 “매수 문의가 없어 안 팔린다고요? 의지가 없는 게 아니냐”며 “제대로 답변하라”고 촉구했다.

당 최고위원을 지낸 한준호 민주당 의원은 페이스북 글을 통해 “(장 대표가) 정치를 참 가볍게 한다”며 “그럴 거면 솔직해지라. 아까워서 못 팔겠다고”라고 썼다.

박수현 민주당 수석대변인도 페이스북에서 “이미 오래전 내놓은 1채를 마치 지금 내놓은 것처럼 호도하면 안 된다”고 지적했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 이재명 대통령의 아파트 매각 방침과 관련, 장 대표도 주택을 처분해야 한다는 민주당의 요구에 대한 입장을 묻자 “장 대표가 실제로 사용하고 있지 않은 한 채는 이미 오래전에 매물로 내놓았다”고 말했다.

