경찰, '공천헌금 의혹' 김병기 최측근-전 구의원 대질조사···김병기도 재조사하나

경향신문

경찰이 지난 27일 김병기 무소속 의원을 2차 소환하면서 김 의원 측에 공천헌금을 건넨 혐의를 받는 전 동작구의원과 전달책으로 의심받는 이지희 동작구의회 부의장을 대질 신문했다.

28일 경향신문 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 전날 오후 공천헌금 탄원서를 썼던 전모 전 구의원과 김 의원의 최측근인 이 부의장을 불러 2시간 정도 공천헌금 전달 의심 정황에 대해 대질했다.

전씨는 앞서 낸 탄원서를 통해 2020년 총선을 앞두고 동작구청 주차장에서 김 의원의 배우자에게 1천만 원을 건넸으며, 총선 이후 이 부의장이 김 의원의 지역 사무실에서 돈을 돌려줬다고 주장했다.

입력 2026.02.28 16:42

  강한들 기자

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 지난 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 지난 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

경찰은 이 부의장이 이 과정에서 전씨에게 “저번에 (김 의원) 사모님한테 말했던 돈을 달라”며 전화로 현금을 요구하는 등 전달책 역할을 한 것으로 의심하고 있다.

경찰은 지난 27일 뇌물수수 등 13개의 의혹을 받는 김 의원을 전날에 이어 14시간 20분 정도 조사했다. 김 의원은 취재진이 ‘13가지 의혹을 다 조사받았느냐’고 묻자 “늦은 시간까지 고생하셨다”고만 말한 뒤 차량에 탑승했다.

경찰은 앞서 다루지 못한 의혹들을 추궁했으나, 김 의원은 대체로 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

김 의원은 차남의 숭실대학교 편법 편입을 주도하고 빗썸 취업을 청탁한 뒤 빗썸에 유리한 의정활동을 한 등 의혹을 받는다. 배우자의 법인카드 유용 관련 경찰 수사를 무마를 청탁한 혐의, 총선을 앞두고 전 동작구의원들에 불법 자금을 받은 혐의 등도 받고 있다.

