[속보]이 대통령, 미·이스라엘 이란 공습 관련 “교민 안전 최우선” 지시

미국이 이란에 대한 공습을 강행하자 이재명 대통령이 “교민 안전을 최우선으로 하라”고 지시했다.

청와대는 28일 언론 공지를 통해 “이재명 대통령은 이란 상황을 보고 받고 국내에 미치는 영향과 관련 대책 등에 대해 점검하는 한편 이란 및 인근 우리 교민의 안전을 최우선시 하라고 지시했다”고 밝혔다.