창간 80주년 경향신문

[속보]미 언론들 “미국, 수일 공격 계획 중”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]미 언론들 “미국, 수일 공격 계획 중”

입력 2026.02.28 17:24

수정 2026.02.28 18:42

펼치기/접기
28일(현지시간) 이스라엘의 공격으로 연기가 피어오르는 이란 테헤란 모습. 로이터연합뉴스

28일(현지시간) 이스라엘의 공격으로 연기가 피어오르는 이란 테헤란 모습. 로이터연합뉴스

미국 언론들이 복수의 소식통을 인용해 미군이 며칠간의 이란 공격을 계획하고 있다고 보도했다.

CNN, 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 미국이 수일간 집중적으로 이란을 공습할 것이라고 복수의 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 미국·이스라엘 군은 이란 정권을 상징하는 건물과 정보기관이 식별한 표적을 공격하고 있다고 전했다. 군사 기반 시설도 공격해 이란 대응을 막고 있다고도 밝혔다.

앞서 이스라엘 방송 채널 12도 이번 이란 공습이 4일간 진행될 것으로 예상된다고 보도했다.

이스라엘군(IDF) 대변인실은 IDF와 미군이 이스라엘에 대한 실존적 위협을 제거하기 위해 광범위한 합동 작전을 개시했다고 발표했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 공습이 시작된 직후 트루스소셜에서 미군이 “대규모의 지속적인 작전”을 수행하고 있다고 말했다.

앞서 지난해 6월에도 이스라엘이 12일간 이란의 나탄즈 핵 시설 등 군사 시설 수십 곳을 공격했다. 미국도 스텔스 폭격기 등을 이용해 이란 내 핵 시설 3곳을 공격하며 전쟁에 개입했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글