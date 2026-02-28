[속보]미 언론들 “미국, 수일 공격 계획 중”

미국 언론들이 복수의 소식통을 인용해 미군이 며칠간의 이란 공격을 계획하고 있다고 보도했다.

CNN, 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 미국이 수일간 집중적으로 이란을 공습할 것이라고 복수의 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 미국·이스라엘 군은 이란 정권을 상징하는 건물과 정보기관이 식별한 표적을 공격하고 있다고 전했다. 군사 기반 시설도 공격해 이란 대응을 막고 있다고도 밝혔다.

앞서 이스라엘 방송 채널 12도 이번 이란 공습이 4일간 진행될 것으로 예상된다고 보도했다.

이스라엘군(IDF) 대변인실은 IDF와 미군이 이스라엘에 대한 실존적 위협을 제거하기 위해 광범위한 합동 작전을 개시했다고 발표했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 공습이 시작된 직후 트루스소셜에서 미군이 “대규모의 지속적인 작전”을 수행하고 있다고 말했다.

앞서 지난해 6월에도 이스라엘이 12일간 이란의 나탄즈 핵 시설 등 군사 시설 수십 곳을 공격했다. 미국도 스텔스 폭격기 등을 이용해 이란 내 핵 시설 3곳을 공격하며 전쟁에 개입했다.