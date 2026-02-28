외교부 “현재까지 이란·이스라엘 한국인 피해 접수 없어”

외교부가 “28일까지 접수·파악된 이란·이스라엘 내 한국 국민 피해는 없다”고 밝혔다.

외교부는 미국·이스라엘의 이란 공습과 이란의 반격 등 중동 상황에 관련해 이날 오후 재외국민보호대책반을 가동했다.

김진아 외교부 2차관 주재로 주이란대사관, 주이스라엘 대사관과 레바논·아랍에미리트연합(UAE)·요르단·이집트·카타르·쿠웨이트·투르크메니스탄·미국 주재 공관과 함께 합동 상황점검 회의도 열었다.

김 차관은 “이란에 대한 이스라엘과 미국의 공격과 이란 측의 보복 공격으로 중동 지역 긴장이 급격히 고조되고 있는 만큼, 본부와 해당 공관 간 긴밀히 협의하며 마련해 온 우리 교민 안전대책을 철저히 시행해달라”고 당부했다. 김 차관은 이란·이스라엘뿐 아니라 주변국까지 광범위한 영향이 생길 수 있으니 인근 공관도 긴밀히 소통하며 대응해달라고도 말했다.

주이란대사관과 주이스라엘대사관은 공습 직후 현지 교민 대상 안전 공지를 전파했다. 비상연락망 등을 통해 안전도 확인하고 있다고 밝혔다.

외교부는 “중동 내 동향을 지속 예의주시하면서, 유사시 대피 계획 마련 등 우리 국민 안전 확보를 위해 필요한 조치를 취해 나갈 예정”이라고 밝혔다.