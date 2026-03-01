울산 중구서 주택 화재···거주자 추정 1명 사망

지난 28일 오후 6시쯤 울산 중구 남외동의 한 2층짜리 주택에서 불이 났다.

불은 19분 만에 진화됐으나 거주자로 추정되는 20대가 숨졌다.

경찰과 소방 당국은 화재 경위와 재산피해 규모 등을 조사하고 있다.