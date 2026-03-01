창간 80주년 경향신문

서울숲 산책로 내달 ‘보행자 전용 길’로 지정된다

경향신문

본문 요약

서울 성동구에 있는 서울숲 산책로가 보행자 전용 길이 돼 자전거 통행이 금지될 예정이다.

보행자 전용길 지정이 확정된 후 서울숲 안에서 자전거를 타면 보행안전법에 따라 최대 5만원의 과태료가 부과될 수 있다.

시는 "무분별한 자전거 통행으로 인한 보행자 사고가 늘고 있다"며 "서울숲을 이용하는 보행자의 안전과 쾌적한 보행 환경을 확보하기 위해 보행자 전용 길로 지정해 관리할 필요가 있다"고 밝혔다.

서울숲 산책로 내달 ‘보행자 전용 길’로 지정된다

입력 2026.03.01 09:37

  • 김은성 기자

서울시 제공.

서울시 제공.

서울 성동구에 있는 서울숲 산책로가 보행자 전용 길이 돼 자전거 통행이 금지될 예정이다.

1일 서울시는 이런 내용을 담은 ‘서울숲근린공원 보행자 전용길 지정 고시’를 행정예고 했다.

면적 3만8120㎡에 달하는 서울숲에는 20.8㎞의 산책로와 1.9㎞의 소로(사람이 다닐 수 있는 작은 길)가 있다. 행정예고에는 서울숲근린공원 도로 전체를 보행자 전용으로 지정한다는 내용이 담겼다.

보행자 전용 길로 바꾸는 것은 자전거 이용객과 보행자 간 발생하는 사고를 막는 게 목적이라고 시는 설명했다.

서울숲에서 일반 자전거나 2인용 커플 자전거를 빌려 타는 경우가 많아 보행자와 부딪치는 등의 사고가 발생할 위험이 있어서다.

오는 5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲에서 열리는 서울국제정원박람회로 방문객이 늘며 혼잡해질 수 있는 점도 고려됐다. 서울숲의 작년 방문객은 754만명에 달했다.

시는 다음달 18일까지 행정예고를 한 후 중요문서심사 회의를 거쳐 고시를 확정할 예정이다. 보행자 전용길 지정이 확정된 후 서울숲 안에서 자전거를 타면 보행안전법에 따라 최대 5만원의 과태료가 부과될 수 있다.

시는 “무분별한 자전거 통행으로 인한 보행자 사고가 늘고 있다”며 “서울숲을 이용하는 보행자의 안전과 쾌적한 보행 환경을 확보하기 위해 보행자 전용 길로 지정해 관리할 필요가 있다”고 밝혔다.

댓글