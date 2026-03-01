일본군에 피살 박선봉·한국 독립운동 알린 외국인 등 112명 포상···3·1절 기념식

제107주년 3·1절 기념식이 서울 코엑스에서 거행됐다.

1일 ‘광명을 향하여 나아갈 뿐이로다’를 주제로 열린 기념식에는 애국지사와 독립유공자 유족, 국가 주요 인사, 정당·종단 대표, 주한외교단, 사회 각계 대표를 비롯해 시민과 학생 등 1000여명이 참석했다.

행정안전부는 “행사의 주제인 ‘광명을 향하여 나아갈 뿐이로다’는 3·1독립선언서의 끝맺음 부분에 등장하는 문구에서 인용한 것으로, 3·1운동의 정신을 이어받아 대도약 하는 대한민국의 의지를 표현했다”고 설명했다.

정부는 3·1절을 맞아 건국훈장 애국장 9명, 애족장 12명, 건국포장 2명, 대통령표창 89명 등 총 112명이 독립유공자에 대해 포상했다.

애국장을 받은 박선봉 선생은 강원 고성 출신으로 1907년 9월 강원 간성군(현 고성군)에서 남희필의진에 참여해 일본군을 공격하다 12월20일 체포돼 이송되던 중 피살됐다. 경기도 이천 출신의 함규성 선생(대통령표창)은 1919년 3월29일 경기 이천군 읍내면에서 마을 청년들에게 만세시위 참여를 독려하고 만세시위를 진행하다 체포돼 고초를 겪었다.

또 일본의 식민통치를 비판하고 국제사회에 한국 독립의 정당성을 알리는 데 앞장선 헨리 닷지 아펜젤로 선생(애족장)과 프랑스 파리에서 한국친우회를 조직해 부의장으로 활동하며 독립운동을 지원한 페르디낭 에두아르 뷔송 선생(애국장) 등 3명의 외국인도 포상 대상에 선정됐다.

이날 기념식은 개식 선언을 시작으로 국민의례, 독립유공자 포상, 기념사, 기념공연, 3·1절 노래 제창 순으로 진행됐다. 기념공연은 1919년 독립의 외침부터 오늘날의 대한민국까지, 시대의 절망을 희망으로 바꾼 국민의 역사가 미래로 이어지는 과정을 총 4막의 구성됐다.