인천 송도에 4계절 ‘유럽 웰빙형 스파&사우나’ 2031년 개장

인천시·테르메그륩 사업 협약 체결

계절에 상관없이 365일 실내 돔 공간에서 스파&사우나 등 힐링을 즐길 수 있는 유럽형 스파단지가 인천 송도에 2031년쯤 개장할 예정이다.

인천경제자유구역청은 지난달 28일 유정복 인천시장이 스텔리안 야콥(Stelian Iacob) 테르메그룹 부사장과 ‘테르메 인천 프로젝트’ 추진을 위한 사업 본협약을 체결했다고 밝혔다.

테르메(Therme)는 계절에 상관없이 365일 운영이 가능한 실내 돔 형태의 스파공간을 식물원과 연계한 자연 친화적인 여가공간을 조성하는 것이 특징이다. 오스트리아에 본사를 둔 테르메그룹은 루마니아와 독일 등 유럽 등에서 웰빙스파·리조트 등을 운영하고 있다

이번 협약 체결에 따라 ‘테르메 코리아 인천’은 인천항 크루즈터미널 바로 앞 10만㎡에 8500억원을 들여 사계절 따뜻한 돔형에 자연 친화적인 열대 식물원 컨셉의 웰니스 스파&사우나, 워터파크, 복합문화공간 등을 결합한 ‘글로벌 웰빙 오아시스’를 조성할 계획이다.

테르메코리아는 앞으로 재무적 투자자·건설투자사 선정과 인허가 절차 등을 거쳐 2027년 착공, 2031년쯤 개장을 목표로 하고 있다.

인천시는 테르메 코리아 인천이 개장하면 2조8000억원의 경제효과와 3000여명의 신규 일자리가 창출될 것으로 전망했다.

유정복 시장은 “테르메라는 유럽의 자연 친화적 성공 모델 유치로 인천이 글로벌 웰니스 관광의 메카로 자리매김하도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 유 시장은 테르메 유치를 위해 2022년 독일을 방문, 테르메 유치를 위한 상호협력 의향서를 체결했다. 또 2024년에도 루마니아 테르메 스파단지를 방문해 테르메그룹과 투자이행 확약식을 체결하고 2025년 착공, 2028년 개장을 목표로 하겠다고 했다.

하지만 인천경제청이 인천항만공사에 테르메 부지 매매계약과 부지 임대차 계약 등이 늦어지고, 테르메도 자금 조달 등에 문제가 생기면서 사업 추진에 차질이 빚어지기도 했다.