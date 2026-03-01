경남도, 노후 공동주택 정비···1634가구에 16억원 투입

경남도는 올해도 도민 주거환경을 개선하기 위해 ‘노후 소규모 공동주택단지 지원사업’을 추진한다고 1일 밝혔다.

도는 올해 이 사업을 위해 12개 시군, 41개 단지(1634가구)에 총 16억 6000만원을 투입할 계획이다. 도는 2015년부터 해당 사업을 추진해 총 417개 단지에 총사업비 166억원을 투입했다.

지원 대상은 사용검사일로부터 20년이 지난 150가구 미만 공동주택 또는 승강기가 없거나 중앙집중 난방방식이 아닌 300가구 미만의 공동주택이다.

지원은 입주민이 공동으로 사용하는 공용시설 보수·정비에 집중되며, 외벽 도색, 옥상 방수, 승강기 교체, 노후배관 교체 등이다.

특히 스프링클러·방화문 등 화재 예방 시설과 지하주차장 물막이판, 대피로 자동개폐장치 등 비상시설 공사를 우선 지원한다. 다만, 세대 내부공사는 지원 대상에서 제외된다.

도는 이번 사업을 통해 소규모 공동주택단지 내 노후 공용시설로 인한 안전사고 위험을 줄이고, 주택 가치 유지 효과를 기대하고 있다.

실제 경남 함안군의 한 노후 연립주택은 지은 지 30년이 지나 외벽이 금이 가고 도색이 벗겨지는 등 안전 우려가 있었으나, 해당 사업을 통해 보수 공사를 마친 뒤 주거환경이 개선됐다고 도는 설명했다.

경남도 관계자는 “소규모 공동주택은 상대적으로 지원이 부족해 시설 노후화가 빠르게 진행되는 경우가 많다”며 “도민이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 지속적인 주거환경 개선 정책을 추진하겠다”고 말했다.