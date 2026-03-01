수창청춘맨숀 공공 레지던시 본격 운영···청년예술단체 4곳 선정

대구문화예술진흥원 문화예술본부는 ‘2026 수창청춘맨숀 공공 레지던시’ 운영에 본격 착수한다고 1일 밝혔다.

진흥원은 지난 1월 공모를 통해 극단 에데르의 꿈, 호루라기, 틈바다예, 길벗 등 청년예술단체 4곳을 선정했다. 이들 단체는 시민을 대상으로 문화예술 프로그램 기획·운영과 창작 활동을 병행하게 된다.

공공 레지던시팀은 45세 이하 청년예술단체로 최근 3년 이내 전시·공연 등 활동 경험을 보유한 단체들로 구성됐다. 올해는 미술과 음악 중심이었던 지난해와 달리 공연과 전시를 아우르는 다원예술 기반 단체들이 선정됐다.

선정 단체에는 창작과 프로그램 운영을 위한 지원금과 네트워킹 프로그램이 제공된다. 각 단체는 고유의 창작 역량을 바탕으로 시민 참여형 프로그램과 전시를 통해 지역사회와의 소통을 확대할 계획이다.

레지던시는 시민 누구나 참여할 수 있는 문화예술 프로그램을 직접 기획·운영하고 결과물을 전시로 선보이는 방식으로 추진된다. 사업은 1·2부로 나눠 진행되며, 3월 레지던시 소개전을 시작으로 상반기와 하반기 시민 참여 프로그램 운영과 결과 전시가 이어질 예정이다.

특히 극단 에데르의 꿈은 시민이 연극 창작 과정에 직접 참여하는 프로그램을 운영하고 틈바다예는 수창동 일대를 ‘위로하는 바다정원’으로 재해석한 프로젝트를 선보인다. 길벗은 지역 향토민요를 재해석한 국악 프로그램을, 호루라기는 한국화를 활용한 미술 체험 프로그램을 진행할 예정이다.

방성택 대구문화예술진흥원 문화예술본부장은 “수창청춘맨숀이 전시 공간을 넘어 시민과 함께 만드는 문화예술 플랫폼으로 새로운 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.