[속보]이 대통령 “엄혹한 국제정세 마주한 지금, 한·일 미래 함께 열어나갈 때”

“일본과 관계, 평화·공영 3·1정신으로 발전시켜야” 3·1절 기념식서 “실용외교 통한 과거 직시” 강조

이재명 대통령은 1일 “엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로, 한·일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때”라고 말했다.

이 대통령은 이날 3·1절 기념사를 통해 이같이 밝히며 “국민주권정부는 실용외교를 통해 과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 “일본과의 관계 역시 평화와 공영을 추구했던 3·1 정신을 바탕으로 발전시켜 나가야 한다”면서 “앞으로도 일본과 셔틀외교를 지속하며 양국 국민께서 관계 발전의 효과를 더욱 체감하고, 새로운 기회를 열어나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 했다. 그는 이어 “양국이 ‘진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상’을 열기 위해 일본 정부도 계속 호응해 주길 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 “일찍이 안중근 의사는 동양평화론을 통해 한중일 3개국 간의 협력이 세계 평화에 기여하는 길임을 역설한 바 있다”면서 “격변의 시대를 슬기롭게 대응하기 위해서는 동북아의 화합이 어느 때보다 중요하다”고 했다.

이 대통령은 “저는 올해 초부터 중국과 일본을 연이어 방문하여 한·중·일 3국이 공통의 접점을 찾아 소통하고 협력해야 한다는 점을 강조해 왔다”며 “동북아의 평화를 세계의 평화로 이어가고자 했던 선열들의 바람대로 화합과 번영을 위한 노력을 멈추지 않겠다”고 했다.

이 대통령은 이날 기념사에서 미국의 이란 공격 등 최근 국제정세와 관련해 “오늘날 세계는 또다시 격변의 시기를 맞이하고 있다”면서 “2차 세계대전 이후 80여년간 확립됐던 국제 규범은 힘의 논리에 심각하게 위협받고 있다”고 했다.

이 대통령은 “우리 선열들의 3·1혁명 정신은 오늘날 우리를 비롯한 전세계인들에게 크나큰 가르침을 주고 있다”면서 “(선열들은) 힘을 앞세워 다른 나라를 수탈하는 것이 아니라 서로 공감하고 함께 연대하며 한데 어우러져 살아가는 평화로운 대동세상을 꿈꿨다”고 했다. 이 대통령은 “다시 민주주의와 평화가 위협받는 위기의 시대에 우리 모두가 3·1혁명의 정신을 깊이 되새겨야 하는 이유”라고 말했다.