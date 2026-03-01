창간 80주년 경향신문

HD현대로보틱스 앞세운 대구···휴머노이드 거점 노린다

경향신문

HD현대로보틱스 앞세운 대구···휴머노이드 거점 노린다

입력 2026.03.01 10:49

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시가 차세대 핵심 산업으로 떠오른 휴머노이드 로봇 분야 육성을 위해 국가첨단전략산업 특화단지 지정에 도전한다.

대구시는 휴머노이드 로봇 산업을 선점하고 국가 로봇산업 거점으로 도약하기 위해 ‘휴머노이드 로봇 국가첨단전략산업 특화단지’ 지정에 나선다고 1일 밝혔다.

휴머노이드 로봇 선도기업을 중심으로 핵심부품 개발부터 완제품 생산, 실증까지 이어지는 전주기 완결형 산업 생태계를 구축해 ‘AI 첨단로봇 수도’로 도약한다는 구상이다.

대구는 한국로봇산업진흥원과 국가로봇테스트필드 등 전국 최고 수준의 로봇 산업 인프라를 갖추고 있다. 연구개발(R&D)부터 실증, 사업화까지 전 과정을 한 지역에서 수행할 수 있는 집적 환경을 기반으로 특화단지 최적지로 평가받는다. 또 지역 로봇기업 250여개 중 약 150여개가 특화단지 권역에 밀집해 있어 기업 간 협력과 산업 연계 여건도 우수하다는 것이 대구시 설명이다.

특화단지는 휴머노이드 R&D 거점(테크노폴리스), 로봇 소프트웨어·AI 거점(수성알파시티), 로봇 부품 공급망 거점(성서산업단지), 생산·수요 거점(국가산업단지) 등 4대 거점을 중심으로 조성된다. 이를 유기적으로 연계해 부품 개발부터 완제품 실증까지 이어지는 가치사슬을 구축할 계획이다.

대구시는 HD현대로보틱스 등 지역 선도기업과 로봇 전환(RX) 추진 기업들과 협력해 휴머노이드 로봇 완제품 5종 개발, 핵심부품 10종 국산화, 특화기업 350여개 육성, 전문인력 2000여명 양성을 목표로 설정했다.

이를 위해 선도기업 중심의 협력 생태계를 구축하고 소재·부품 기업의 로봇 산업 전환을 지원한다. 또 산학연 협력을 통해 제조 AI 솔루션 개발과 산업 구조 고도화를 추진해 글로벌 기술 경쟁력을 확보할 방침이다.

인프라 분야에서는 설계, 제작, 검증을 지원하는 전주기 실증체계를 구축하고 국가로봇테스트필드와 연계한 통합 기술 생태계를 조성한다. 기업과 대학, 연구기관이 참여하는 교육·인턴십·취업 연계 프로그램을 통해 현장 맞춤형 인력 양성도 추진한다.

정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “대구는 오랜 기간 로봇산업을 미래 핵심 성장동력으로 육성하며 기술과 실증 인프라를 축적해 온 지역”이라며 “특화단지 지정을 통해 국가 로봇산업 경쟁력을 높이고 지역 제조산업 혁신을 선도하겠다”고 밝혔다.

댓글