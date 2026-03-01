창간 80주년 경향신문

블랙핑크 로제, ‘아파트’로 K팝 최초 브릿 어워즈 수상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

걸그룹 '블랙핑크'의 로제가 K팝 사상 최초로 영국 최고권위의 대중음악 시상식 브릿 어워즈에서 수상했다.

1977년 시작된 브릿 어워즈는 영국음반산업협회에서 주관하는 상으로, 자국 가수에 대한 애정과 자부심이 큰 영국에서 성과를 거뒀다는 점에서 의미가 크다는 분석이 나온다.

로제는 28일 영국 맨체스터에서 열린 제46회 브릿 어워즈에서 팝스타 브루노 마스와 협업한 '아파트'로 '올해의 인터내셔널 노래' 부문을 수상했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

블랙핑크 로제, ‘아파트’로 K팝 최초 브릿 어워즈 수상

입력 2026.03.01 10:51

수정 2026.03.01 11:28

펼치기/접기
  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

브릿 어워즈에서 수상한 뒤 소감을 말하고 있는 로제. AP연합뉴스

브릿 어워즈에서 수상한 뒤 소감을 말하고 있는 로제. AP연합뉴스

걸그룹 ‘블랙핑크’의 로제가 K팝 사상 최초로 브릿 어워즈에서 수상했다. 1977년 시작된 브릿 어워즈는 영국음반산업협회에서 주관하는 영국 최고권위의 대중음악 시상식이다. 자국 가수에 대한 애정과 자부심이 큰 영국에서 수상했다는 점에서 의미가 크다는 분석이 나왔다.

로제는 28일(현지시간) 영국 맨체스터에서 열린 제46회 브릿 어워즈에서 팝스타 브루노 마스와 협업한 ‘아파트’(APT.)로 ‘올해의 인터내셔널 노래’(International Song of the Year) 부문을 수상했다.

로제는 수상자 호명에 무대 위에서 “오 마이 갓”이라며 기뻐했다. 로제는 트로피를 든 채 “이렇게 많은 영국의 재능 있고 존경스러운 뮤지션들 앞에서 상을 받게 돼 영광”이라며 “우선 브루노, 나는 우리 둘 모두를 대표해 이 상을 받는 것이다. 내 가장 큰 멘토이자 가장 좋은 친구가 돼 줘서 감사하다”고 말했다. 이어 “나는 블랙핑크와 제니, 지수, 리사를 언급(Shout Out)하고 싶다. 여러분 사랑한다. 언제나 내게 영감을 줘서 감사하다”고 했다. 소속사인 더블랙레이블 총괄 프로듀서 테디를 향해서도 ‘테디 오빠’라고 부르며 “많이 사랑한다”고 덧붙였다.

‘아파트’는 로제가 2024년 10월 발매한 솔로 앨범 선공개곡으로, 한국의 술자리 놀이 ‘아파트 게임’에서 아이디어를 얻어 만들어졌다. ‘아파트 아파트∼’라는 중독적인 노랫말, 경쾌한 멜로디, 코믹한 뮤직비디오 등이 시너지 효과를 내면서 전 세계 음악 시장에서 인기를 끌었다.

‘아파트’는 빌보드 ‘핫 100’에서 K팝 여성 가수 사상 최고 순위인 3위를 차지했고, 영국 오피셜 싱글차트에선 최고 2위 기록과 함께 1년이 넘는 기간 차트를 지키는 등 인기를 누렸다. 앞서 그룹 ‘방탄소년단(BTS)’이 2021년과 2022년, ‘블랙핑크’가 2023년 ‘올해의 인터내셔널 그룹’에 후보로 올랐으나 수상에는 실패했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)도 ‘올해의 인터내셔널 노래’ 후보에 올랐으나 수상하지 못했다. 영화 속 걸그룹 헌트릭스로 이 노래를 부른 가수 겸 작곡가 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 시상식에서 ‘골든’ 축하 무대를 펼쳤다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글