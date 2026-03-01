미국과 이스라엘의 공격으로 이란 최고지도자 하메네이가 사망하는 등 중동 지역 긴장이 급격히 고조되면서 국내 항공업계가 긴급 대응에 나섰다.

특히 이란이 국제 원유 수급과 해상 운송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 봉쇄를 선언하면서 국내 에너지 및 물류 전반에도 큰 차질이 우려되고 있다.

1일 항공업계에 따르면 대한항공은 미국의 이란 공격이 발생한 지난달 28일 오후 1시 13분 인천공항에서 출발해 두바이 국제공항으로 향하던 KE951편(B787-9)을 미얀마 공역에서 인천으로 회항시켰다. 이어 같은 날 오후 9시 두바이에서 인천으로 출발하려던 KE952편을 결항시켰다.

대한항공은 이날 각각 인천과 두바이에서 출발 예정이었던 KE951편과 KE952편도 사전 결항 조치시켰다.

대한항공은 국내 항공사 중 유일하게 중동 노선인 인천∼두바이에서 주 7회(매일) 왕복 운항해 왔다.

대한항공은 향후 상황을 면밀히 모니터링하며 후속 스케줄을 조정한다는 방침이다. 현지 상황 변동에 따라 당분간 두바이 노선 운항에 지장이 생길 수 있는만큼 홈페이지 등을 통해 운항 정보를 안내할 계획이다.

앞서 대한항공이 운항하던 인천∼이스라엘 텔아비브 노선은 지난 2023년 10월 팔레스타인 무장 정파 하마스와 이스라엘 사이 무력 충돌 이후 현재까지 운휴 상태다.

항공업계는 이와 함께 유가 충격 여부도 면밀히 검토하고 있다. 항공사 영업비용 중 상당 부분을 차지하는 항공유 상승분은 유류할증료 인상으로 모두 상쇄하기 어려워 영업이익에 큰 타격을 주기 때문이다.

실제 호르무즈 해협이 봉쇄되거나 주요 원유 시설에 타격이 발생할 경우 국제유가 급등에 따라 항공업계의 부담은 더욱 커질 수 밖에 없다.

미국·이란 갈등에 따른 환율 상승 가능성도 우려되고 있다. 항공사는 영업비용의 약 30%를 차지하는 유류비, 항공기 리스료, 정비비, 해외 체류비 등 주요 고정비용을 달러로 결제해 환율 상승 시 비용 부담이 늘어난다.