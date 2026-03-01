정청래 “난 0주택자, 부럽다”…여권, 장동혁 6채에 “집 판다는 약속 지켜라” 압박

정청래 더불어민주당 대표가 1일 주택 6채를 보유한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “팔 게 많은 장 대표가 부럽다”고 비판했다. 장 대표는 지난달 6일 이재명 정부의 부동산 정책에 반발하며 “대통령이 (집을) 팔면 나도 팔겠다”고 약속했다. 이재명 대통령이 지난달 27일 실제로 경기 성남시 분당구 자택을 매매하자 범여권은 장 대표에게 약속을 지키라고 요구하고 있다.

정 대표는 이날 페이스북에 “나는 아파트 1채가 있는데 명의도 100% 아내 것이라 내 맘대로 팔 수도 없다”며 이같이 적었다. 정 대표는 “나는 개인적 관점으로, 대한민국 법적인 소유권상으로 사실상 0주택자”라며 “장 대표는 팔 게 많아서 좋겠다”고 했다.

장 대표는 전날 페이스북에 “대통령과 약속했으니 제 (서울 여의도) 오피스텔을 빨리 팔아야 하는데 제가 산 가격으로 매수하실 분을 찾는다”며 “2억원도 채 안 되는 오피스텔은 팔려고 내놓아도 보러 오시는 분도 안 계신다”고 적었다. 장 대표는 가족과 거주하는 서울 구로구 아파트, 지역구인 충남 보령시 아파트, 어머니가 거주하는 보령 시골집, 장모가 거주하는 경남 진주 아파트는 실거주 중이라 일단 오피스텔만 매물로 내놓겠다고 적었다.

김현정 민주당 원내대변인은 전날 서면브리핑을 통해 장 대표에게 “막상 대통령이 팔겠다고 하니 ‘나는 못 팔겠다’며 발뺌”이라며 “이제라도 이 대통령이 실제로 팔 줄은 몰랐다고 고백하시는 것이 어떠냐”고 말했다.

모경종 민주당 의원은 이날 페이스북에서 장 대표를 향해 “자신 있게 말하던 약속, 이제는 지키실 시간”이라며 “대통령님은 평생 살 집을 처분하셨는데 대표께서는 가장 팔기 쉬운 오피스텔 한 채를 내놓고 안 팔린다 엄살”이라고 지적했다.

문금주 민주당 원내대변인은 이날 페이스북에 “진정성도 시장이 판단…절반 가격으로나 내놓으면 모를까”라고 적었고, 최민희 민주당 의원은 전날 페이스북에 “장 대표, 구구한 변명 말고 싸게 내놓으세요”라며 “1억5000만원 정도면 팔릴 것”이라고 적었다.

한가선 조국혁신당 대변인도 이날 논평에서 장 대표에게 “5집 살림 하시는 것이냐”며 재산증식용 주택을 내려놓기 아쉬운 심정을 알겠으나 5주택 실사용이라는 해명은 상식을 벗어나도 한참 벗어났다“고 비판했다.