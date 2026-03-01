제주 “해외 하늘길을 넓혀라”···중국 편중 노선 다변화

올해 외국항공사 포함 국제선 지원사업 실시 아세안 10개국, 장거리 노선엔 인센티브도

제주도가 중국에 편중된 국제 항공 노선을 다변화하기 위한 지원사업을 추진한다.

제주도는 제주 기점 국제항공 노선 운항 항공사업자 재정 지원 계획을 수립하고, 지난달 20일부터 사업자를 신청받고 있다고 1일 밝혔다.

올해 사업의 가장 큰 변화는 지원 대상의 확대다. 기존에는 국적항공사만 신청할 수 있었으나 올해부터 외국항공사까지 포함시켰다. 이를 위해 지원 예산 역시 지난해 5억5000만 원에서 9억원으로 63% 늘렸다.

대상은 제주국제공항 출·도착 국제선 정기편을 신설하거나 증편하는 항공사다. 6개월 이상을 정기적으로 운항한 후 기준 탑승률 80% 미만인 항공편에 대해 손실을 사후 지원하는 방식으로 이뤄진다.

특히 아세안 10개국(인도네시아·태국·필리핀·말레이시아·베트남·싱가포르·캄보디아·미얀마·라오스·브루나이) 노선과 4000㎞ 이상 장거리 노선은 ‘정책 노선’으로 별도 지정해 최대 3억원 이내에서 추가 인센티브를 부여한다.

이는 중국에 편중된 국제선 노선을 다변화하려는 제주도의 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 도는 “이번 재정지원이 국제선 회복세를 가속화하고 노선 다변화를 이끌어 도민과 관광객의 이동 편의와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

지난해 제주를 방문한 외국인 관광객은 224만2187명이다. 이 중 중국(158만8107명)과 홍콩(4만9729명), 대만(23만3590명) 관광객이 83%를 차지한다.

도는 오는 31일까지 신청을 받은 뒤 다음달 중 선정위원회 심의를 거쳐 지원 대상 항공사를 확정할 방침이다. 적용 기간은 2025년 10월26일부터 2026년 10월25일까지로, 운항 실적을 검증해 지원금을 지급할 예정이다.