<왕과 사는 남자> 800만 관객 돌파…1000만 관객 눈앞

장항준 “상상한 적 없는 숫자”

장항준 감독의 영화 <왕과 사는 남자> 관객 수가 1일 800만명을 돌파했다. 극장가 불황에도 개봉 26일 만인 1일 관객 800만명을 돌파한 것이다. 주말과 삼일절 대체휴일이 이어지는 연휴의 중반에 누적 관객 800만을 넘기면서 ‘천만 영화’도 머지않았다는 전망이 나온다.

이날 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이 영화는 개봉 26일째인 이날 오전 누적 관객 수 800만6300명을 기록했다. <왕과 사는 남자>는 1457년 강원 영월군 청령포에 유배된 어린 단종과 마을 촌장 엄흥도의 이야기를 담은 영화다.

장항준 감독은 “800만 관객이 영화를 봐주셨는데, 나뿐만 아니라 제작진들과 배우들도 다들 상상해 본 적이 없는 숫자라는 생각을 한다”며 “모두가 하루하루 감사한 마음으로 지내고 있다”고 전했다. 단종 유배지인 광천골 촌장 엄흥도 역을 맡은 배우 유해진은 “생각지도 못한 큰 사랑, 진심으로 감사드린다”했고, 단종 역의 박지훈도 “800만 정말 감사하다”고 했다.

한명회 역을 맡은 유지태는 “내 인생에 800만 영화를 함께했다는 것만으로 저는 이미 성공한 배우”라고 말했다. 단종을 지키는 궁녀 매화 역의 전미도는 “엄흥도와 단종의 이야기에 함께 가슴 아파해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 했다.