“여행비 절반 돌려드립니다”…충북 제천시, 반값여행 사업 추진

충북 제천시가 지역을 찾은 방문객들이 사용한 금액 일부를 돌려주는 사업을 추진한다.

제천시는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 ‘지역사랑 휴가지원 사업’에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

시는 3억 원의 국비를 포함해 총 10억 원의 사업비를 확보해 이번 사업에 나선다.

이 사업은 관광객이 제천을 방문해 모바일 제천화폐로 결제하면 일정 금액을 돌려주는 사업이다. 음식점, 카페, 베이커리, 숙소 등 관광 소비 카테고리 내에서 자유롭게 사용할 수 있으며 1인 10만 원, 2인 최대 20만 원까지 환급받을 수 있다.

환급받은 제천화폐는 지역 내에서 다시 사용할 수 있으며, 온라인 쇼핑몰 ‘제천몰’을 통해 지역 특산품 구입도 가능하다.

시는 이번 사업을 통해 관광 소비가 지역 상권과 한방 농특산물 판매로 이어지는 선순환 효과를 기대하고 있다.

참여 대상은 전 국민이다. 다만, 휴가를 지원하는 사업 취지에 따라 제천시민과 제천시와 생활권을 공유하는 충주시, 단양군, 원주시, 영월군, 문경시 등 인접 지역 주민들은 대상에서 제외된다.

시는 사업 전용 누리집 개설과 참여 가맹점 모집 등 사전 준비 기간을 거쳐 올해 4~5월경 본격 시행에 나선다.

시 관계자는 “철저한 준비를 통해 관광객과 지역 상권이 모두 체감할 수 있는 성과를 만들겠다”며 “이번 사업을 통해 남북으로 나뉜 제천 여행 지형을 극복하고 지역 관광 경기 활성화에 기여하겠다”고 말했다.