미·이스라엘·이란 유엔서도 충돌···“전쟁 범죄” “극단주의 제어”

미국과 이스라엘, 이란이 28일(현지시각) 긴급 개최된 유엔 안전보장이사회(안보리) 회의에서 전쟁 관련 설전을 벌였다. 국제사회에선 확전을 경계하는 목소리가 이어지는 한편 전쟁 책임을 두고 국가별 시각차가 드러났다. 각국은 이란 내 체류 중인 자국민 등의 피해를 막기 위한 대책 마련에 나섰다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이날 뉴욕 유엔 본부에서 열린 안보리 회의에서 “군사 작전으로 인해 아무도 통제할 수 없는 연쇄 반응이 일어날 위험이 있다”며 미국과 이스라엘, 이란을 향해 즉각적인 적대 행위 중단과 협상 재개를 요청했다.

아미르 사에이드 이라바니 주유엔 이란 대사는 미국과 이스라엘이 이란 대도시의 민간인 밀집 지역을 의도적으로 공격했으며, 이로 인해 어린이 포함 수백명 민간인 피해가 발생했다면서 “이는 단순한 침략 행위가 아니라 전쟁범죄이자, 반인도적 범죄”라고 비판했다고 AP 통신은 전했다.

이에 맞서 마이크 월츠 주유엔 미국 대사는 “이란은 핵무기를 보유할 수 없다”며 “이 원칙은 정치적 문제가 아니라 글로벌 안보 문제다. 이를 위해 미국은 합법적 조치를 취하고 있다”고 주장했다. 대니 다논 주유엔 이스라엘 대사는 “극단주의가 제어 불가능해지기 전에 이를 저지하고 있다”며 “핵무기와 탄도미사일로 무장한 급진 정권이 우리 국민과 전세계를 위협하지 못하게 할 것”이라고 했다.

키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 공동성명을 내 “가장 강력한 어조로 (중동) 지역 국가들에 대한 이란의 공격을 규탄한다”며 “우리는 협상을 재개하고 이란 지도부가 협상을 통한 해결을 추구하기를 촉구한다”고 밝혔다. 이들 3개국은 2015년 이란 핵합의 당사국으로, 앞서 이란의 핵프로그램에 반대하며 협상을 통한 해결책 마련을 주도해 왔다.

마크 카니 캐나다 총리는 “이란 이슬람 공화국은 중동 전역의 불안정과 테러의 주된 근원”이라며 미국의 조치를 지지한다고 밝혔다. 반면 러시아 외무부는 “미국과 이스라엘은 또다시 이 지역을 인도주의적, 경제적, 그리고 빠뜨릴 수 없는 방사능 관련 재앙의 벼랑으로 몰고 가는 위험한 모험을 했다”고 비판했다.

스타머 총리는 이날 TV연설을 통해 “우리 국민, 우리의 이익, 우리의 동맹국들 보호를 위해 조율된 지역 방어 작전의 일부로서 오늘 영국 군용기가 (중동) 상공에 있었다”고 밝혔다. 스타머 총리는 자국의 작전은 미·이스라엘의 대이란 공습과 별개로 국제법에 부합한다고 주장했다. 스타머 총리는 이후 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하면서 이같은 입장을 강조했다고 BBC는 전했다.

일본 정부는 이날 심야에 다카이치 사나에 총리 주재로 국가안전보장회의(NSC)를 열고 이란에 체류 중인 일본인 약 200명의 안전 대책 및 향후 대응 방안을 논의했다고 교도통신은 전했다. 중국 외교부는 전날 이란에 체류 중인 자국민에게 철수 권고를 내렸다.