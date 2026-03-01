창간 80주년 경향신문

"제주로 발길 돌렸다"···관광객 벌써 200만명 넘고 19% 증가

“제주로 발길 돌렸다”···관광객 벌써 200만명 넘고 19% 증가

입력 2026.03.01 13:09

1~2월 제주 관광객 220만여명 잠정 집계

3년간 하락세 내국인도 올해 17% 늘어

제주 성산일출봉. 경향신문 자료사진

제주 성산일출봉. 경향신문 자료사진

제주 관광 시장의 회복세가 뚜렷하게 나타나고 있다.

1일 제주도와 제주도관광협회에 따르면 올해 1~2월 제주를 찾은 누적 관광객은 약 220만명으로 잠정 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 19% 증가한 수치다.

내국인은 190만여명으로 전년 대비 17% 늘었다. 외국인도 30만여명으로 28% 증가하는 등 내·외국인 모두 고른 성장세를 보이고 있다. 앞서 도는 지난해보다 11일 빠르게 누적 관광객 200만명을 돌파했다고 밝히기도 했다.

그간 제주 관광시장은 코로나19 엔데믹 이후 해외 여행 증가, 제주행 항공편 감소 등으로 인해 관광객이 줄어드는 어려움을 겪었다. 고비용·바가지 요금·불친절 논란 등으로 몸살을 앓기도 했다. 특히 지난해 상반기에는 국내·외 경기 둔화, 12·3 불법 계엄과 국내 정세 불안에 따른 여행심리 위축 등이 복합적으로 작용하면서 두자릿수 감소세를 기록하기도 했다.

그러나 정세가 안정된 지난해 하반기부터 회복세에 들어서면서 관광객 감소폭을 줄였고, 올해는 상승세로 전환했다. 이번 3·1절 연휴(2월27일~3월2일) 기간 역시 지난해보다 30% 이상 늘어난 16만5000명의 관광객이 제주를 찾을 것으로 예상됐다.

특히 지난 3년간 꾸준히 감소했던 내국인 관광객이 올해 반등에 성공한 점은 제주 관광시장의 긍정적인 신호로 해석된다.

도는 이러한 상승세를 이어가기 위해 마케팅에 총력을 이어가고 있다.

도는 지난 1월부터 제주를 찾는 단체 관광객에게 1인당 3만원의 지역화폐가 제공하는 ‘단체관광객 유치 인센티브’ 사업을 시행 중이다. 동창회·동문회·동호회·스포츠 단체 등에서 15인 이상이 제주를 찾으면 1인당 제주지역화폐인 ‘탐나는전’ 3만원을 제공한다. 뱃길을 이용할 경우에는 10인 이상이면 같은 내용으로 지원된다. 이외에도 이달 열리는 내나라 여행 박람회 참가, 수학여행단 환영 행사와 같은 대면 마케팅을 이어간다.

해외는 중화권, 일본, 동남아를 대상으로 대규모 팸투어, 현지 관광 설명회, 인플루언서 활용 홍보 등을 지속적으로 전개할 방침이다.

도 관계자는 “연초부터 국내외 마케팅을 가동한 것이 효과를 본 것 같다”면서 “맞춤 마케팅으로 이 흐름을 3~4월까지 이어갈 것”이라고 밝혔다.

