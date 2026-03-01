김동연 지사 “내란 세력, 현실과 역사의 법정에서 단죄해야”···3·1절 기념식

김동연 경기도지사는 1일 “헌정질서를 무너뜨리고 민주공화국을 파괴하려 한 내란 세력을 현실과 역사의 법정 모두에서 단호히 단죄해야 한다”고 밝혔다.

김 지사는 이날 경기아트센터에서 열린 경기도 주최 제107주년 3·1절 기념식에서 “민주공화국을 세우고 헌법을 만들기 위해 바쳐진 선조들의 피와 땀과 눈물을 생각한다면, 여전히 우리 앞에는 남겨진 과제가 놓여 있다”며 이같이 말했다.

김 사는 오는 2일 고양 킨텍스에서 예정된 일명 ‘전한길 콘서트’의 대관 승인을 취소 촉구한 것과 관련해 “지난 2월23일 경기도는 오는 2일 고양 킨텍스에서 예정된 내란 옹호 행사의 대관 취소를 강력히 촉구했고 킨텍스는 이를 즉각 수용했다”며 “경기도의 원칙은 분명하다. 내란을 옹호하거나 헌법적 가치를 훼손하는 행위, 3·1운동의 정신을 모욕하는 일체의 행위를 절대로 용납하지 않겠다”고 말했다.

경기도는 지난해 5월부터 ‘이름 없는 독립영웅’ 찾기에 나선 결과, 수형 기록과 판결문을 정밀 분석해 총 1094명의 항일 독립운동가를 새롭게 찾아냈다. 이후 공적이 명확히 확인된 648명에 대해 국가보훈부에 포상을 신청한 바 있다.

김 시자는 “경기도는 단 한 분의 독립운동가도 후손이 없다는 이유로, 기록이 부족하다는 이유로 역사의 뒤안길에 남겨두지 않겠다”고 강조했다.

김 지사는 특히 오는 9월 문을 여는 파주 임진각평화누리 ‘안중근평화센터’에 안중근 의사의 유묵 ‘장탄일성 선조일본(長歎一聲 先弔日本)’을 전시해 안 의사의 삶과 독립 정신을 기리겠다고 했다. ‘큰 소리로 길게 탄식하며 일본의 멸망을 미리 조문한다’는 뜻의 유묵은 안 의사가 여순감옥을 관장하던 일본제국 관동도독부 고위 관료에게 건넸으며, 지난해 8월 경기도가 관료의 후손과 협상을 거쳐 반환에 성공했다.

김 지사는 “최대 접경지를 품은 경기도에서 평화는 민생이자 성장과 도약의 토대”라며 “접경지역 규제의 사슬을 끊어내고, 평화경제특구와 기회발전특구를 조성하겠다. 평화가 곧 경제이며 번영이라는 사실을 경기도가 앞장서 증명하겠다”고 말했다.