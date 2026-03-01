내일 전국에 눈·비 내린다···강원도 ‘40㎝’ 폭설

연휴 마지막 날인 2일 전국에 비 또는 눈이 내리겠다. 특히 강원 산간지역에는 많은 눈이 예상돼 대비가 필요하다.

기상청은 1일 오전 수시 브리핑을 열고 2일부터 3일까지 전국적으로 강수 현상이 나타날 것이라고 예보했다. 제주도 남쪽 해상을 지나는 저기압과 북서쪽에서 접근하는 기압골의 영향이다. 1일 밤 제주도와 전남 남부에 비가 시작돼 2일에는 전국으로 확대되겠다.

강원 산간지역에는 10~30㎝, 많게는 40㎝ 이상의 매우 많은 눈이 내릴 전망이다. 기상청은 이번 눈이 습하고 무거운 성질을 띨 것으로 보인다며, 눈 무게로 인해 비닐하우스 등 시설물이 붕괴될 수 있어 각별한 대비가 필요하다고 당부했다.

동해 북부 해상에 위치한 고기압 가장자리를 따라 부는 동풍의 영향으로 눈이 내리고 있는 강원지역에는 1일 오전 10시를 기해 대설주의보가 발효됐다.

이 밖에 2일 예상 적설량은 강원 내륙과 강원 동해안·경북 북동산지 3~10㎝, 경기 동부·충북·전북 북동부·경북 남서내륙·경남 서부내륙 1~5㎝다. 서울과 경기 북서부는 1㎝ 미만의 눈이 쌓일 것으로 예보됐다.

기상청은 “2일부터 내리는 강수는 미세한 기온 차이와 지역 고도 등에 따라 형태가 달라지면서 눈이 쌓이는 정도의 차이가 크겠다”며 “기온이 낮은 중부내륙과 강원도, 경북 북부를 중심으로 눈이 쌓일 것으로 예상되며, 가까운 지역 간에도 적설량 편차가 크게 나타날 가능성이 있다”고 설명했다.

예상 강수량은 제주 20~60㎜, 강원 산지 10~40㎜, 전라·경상권 5~20㎜, 충청권과 강원 내륙 5~10㎜, 수도권 5㎜ 안팎이다.

2일부터 3일까지 제주도와 일부 남해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 남해와 동해상에는 물결이 높게 일겠다. 동풍이 이어지면서 4일에는 동해안과 제주도 해안에 매우 강한 너울성 파도가 밀려올 가능성도 있다.

이번 주 초반은 동풍 영향으로 낮 최고기온이 15도 안팎까지 오르며 평년보다 따뜻하겠다. 다만 6일에는 기압골 영향으로 다시 한 차례 강수가 예상된다. 이후 북쪽의 찬 공기가 내려오고 서풍이 불면서 주 후반에는 낮 최고기온이 10도 안팎, 아침 최저기온은 0도 안팎으로 떨어질 것으로 기상청은 내다봤다.

한편 정월대보름인 3일에는 36년 만에 정월대보름 개기월식이 관측될 전망이다. 동풍의 영향으로 구름이 유입되는 동쪽 지역은 관측이 어려울 수 있으나, 그 밖의 지역에서는 맑은 날씨 속에 월식을 볼 수 있겠다.