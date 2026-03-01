미국·이스라엘 이란 공습에 ‘인천~중동 하늘길’ 모두 끊겼다

공습 후 이틀간 항공기 13편 결항 대한항공, 두바이노선 5일까지 중단

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동지역 영공이 폐쇄되면 인천공항~중동 하늘길이 모두 끊겼다.

인천국제공항공사는 지난달 28일부터 1일까지 인천공항~아랍에미레이트 두바이·아부다비와 카타르 도하 등 중동노선의 출발·도착 항공기 13편이 모두 결항됐다고 밝혔다.

지난달 28일 오후 1시 13분 인천공항을 출발해 두바이로 가던 대한항공 KE951편이 미얀마 상공에서 인천공항으로 회항한 뒤 결항됐다.

이날 오전 0시 20분쯤 도하로 출발하려던 카타르항공 QR859편과 오후 1시 두바이로 이륙하려던 대한항공 KE951편도 결항됐다.

출발편만이 아닌, 도착편도 잇따라 결행됐다. 이날 오전 10시 45분 아부다비에서 출발해 인천공항에 도착하려던 에티하드항공 EY822편도 결항됐다. 또한 이날 오후 5시15분 도하에서 출발해 인천공항에 착륙하려던 카타르항공 QR858편도 결항됐다.

인천공항공사는 미국과 이스라엘의 이란공습으로 지난달 28일부터 이날까지 이틀간 인천공항 출발항공기 8편, 도착항공기 5편이 모두 결항했다고 설명했다.

국적항공사 중 유일하게 인천~두바이 직항노선을 운항하는 대한항공은 오는 5일까지 두바이 노선 운항을 중단하기로 했다.

인천공항공사 관계자는 “당분간 전쟁으로 중동 하늘길 운항이 어려울 것으로 보인다”고 말했다.