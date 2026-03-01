광주·전남, 3·1절 기념행사 개최···“항일 정신, 행정통합 동력으로”

행정 통합을 앞둔 광주와 전남에서 3·1절 기념행사가 잇따라 열렸다. 양 시·도는 항일 독립정신을 지역 통합의 동력으로 승화시키겠다는 의지를 밝혔다.

광주시는 1일 시청 시민홀에서 제107주년 3·1절 기념행사를 열었다. 행사에는 강기정 광주시장, 이정선 광주시교육감, 독립유공자 유족과 광복회원 등 200여명이 참여했다.

애국가는 폐교 위기 속에서도 학교를 지켜가고 있는 중앙초 학생들과 광주시립합창단이 함께 제창했다. 순천시립소년소녀합창단은 애국지사들의 일대기가 담긴 공연을 선보이며 ‘대한이 살았다’ ‘아름다운 나라’를 합창했다.

올해 광주 기념식에서는 광주·전남 통합의 의미를 담아 전남 22개 시·군 도민들이 독립선언서를 낭독한 영상도 송출됐다. 강 시장은 기념사에서 “통합 특별법 통과를 목전에 두고 있는 오늘날 3·1운동 정신을 이어받아 통합을 통해 대한민국의 균형발전을 이어가자”고 말했다.

전남도도 같은 날 도청 김대중강당에서 3·1절 기념행사를 열고 3·1운동 정신을 바탕으로 전남·광주 통합과 미래 도약 의지를 다졌다. ‘독립을 향한 열망, 하나 된 호남인, 지켜낸 조국’을 주제로 진행된 기념식에는 김영록 전남도지사와 독립유공자 유족, 광복회원, 보훈단체, 기관·단체장 등 900여명이 참석했다.

독립선언서 낭독은 독립유공자 후손과 3·1운동 참여학교인 목포 정명여고·영흥고 대표 재학생이 함께 맡았다. ‘그날의 외침, 하나 된 호남인’을 주제로 한 공연은 광주학생항일운동을 배경으로 호남인의 항일 정신을 표현하며 전남·광주 통합 메시지를 전달했다.

김 지사는 기념사에서 “전남과 광주는 천년을 함께한 한뿌리 공동체”라며 ”3·1운동에서 민주화, 헌정 수호까지 이어진 하나됨의 정신이 오늘의 통합과 도약의 힘이 되고 있다”고 말했다.