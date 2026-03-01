미국·이스라엘 이란 공습…진보단체들 “이란에 대한 불법적 군사 침공 중단하라”

미국과 이스라엘이 지난달 28일(현지시간) 이란을 공습하자 국내 진보 성향 시민단체들이 미국을 규탄하고 나섰다. 반면 한국에 사는 이란인들의 반응은 엇갈렸다.

자주통일평화연대·전국민중행동 등은 1일 오전 10시 서울 종로구 미국 대사관 인근에서 긴급기자회견을 열고 “트럼프 행정부의 이란 대규모 공습은 유엔헌장을 무시한 불법 침략”이라며 “자신의 정치적 입지와 이익을 위해 이란과 중동 전역 시민들의 생명을 위협하고 지구촌 전체의 경제를 도탄에 빠뜨리는 미국과 이스라엘의 행태는 결코 용납될 수 없다”고 밝혔다.

이들은 “핵·미사일 위협은 이란 침공을 정당화하기 위한 기만적인 핑계에 불과하다”며 “유럽과 미국, 이란이 함께 합의한 이란 핵 합의를 트럼프 자신이 일방적으로 파기해 사태를 악화해놓고 인제 와서 이란의 위협을 운운하는가”라고 말했다.

참여연대도 이날 성명을 내고 “이스라엘과 미국의 군사행동은 결단코 이란 민중을 위한 것도 민주주의를 위한 것도 아니”라며 “미국이 시작한 이른바 ‘테러와의 전쟁’ 이후 이란의 민주주의 세력은 도리어 큰 희생을 치렀고 이란 체제는 훨씬 권위주의적인 체제로 후퇴했다”고 말했다.

인권운동네트워크 바람은 성명에서 “특히 이란 남부의 한 여자 초등학교를 공습해 80여 명이 넘는 소녀들이 죽었다고 하는데, 전쟁과 집단학살의 피해를 가장 많이 입는 것은 여성과 아동임을 보여준다”며 “오는 3월8일 국제여성의 날을 앞두고 끔찍한 전쟁과 학살이 또 중동에서 벌어진 것은 너무 참담하다”고 밝혔다.

팔레스타인 활동가들도 미국과 이스라엘을 비판했다. 뎡야핑 팔레스타인평화연대 활동가는 “미국과 이스라엘이 가자 지구에서 아이들을 불태워 죽이는 등 어떤 짓을 해도 처벌받지 않는다는 걸 알았기 때문에 이란의 여자 초등학교 폭격 같은 일이 발생한 것”이라며 “이런 일은 이미 팔레스타인에서 벌어지고 있었고 그 연장선에서 계속되고 있다”고 말했다.

재한 이란인 일부는 이번 공습을 환영했다. 최근 이란 정권이 반정부 시위를 유혈 진압하는 등 민심을 거슬렀기 때문이다. 한국에 귀화한 이란 출신 A씨(48)는 “트럼프 대통령이 이란 시민들을 도와주겠다고 약속했기 때문에 이제서야 미국이 왔다며 다들 반겼고, 우리는 미국을 기다리기도 했다”며 “이란 사람들은 미국과 이스라엘이 이란 시민이 아니라 이란 정부를 공격한다고 본다”고 말했다.

A씨는 또 “우리 가족들이 사는 지역이 이란 반정부 시위 때 많은 사람이 죽은 동네”라며 “어머니는 직접 그 상황들을 보기도 했고 우리 가족들은 이란 현 지도부를 좋아하지 않기 때문에 이란이 공격받는 것에 대해 기분이 나쁘지 않았다”고 했다.

역시 이란 출신인 시아바시 사파리 서울대 아시아언어문명학부 교수는 “이번 공격은 정당한 이유가 없는 극도로 위험한 행동”이라며 “이란 정부가 자국민을 살해하고 경제를 망가뜨리는 등 매우 억압적이기 때문에, 이번 공격이 현 정권의 종말을 가져올지도 모른다는 희망에 일부 이란인들은 기뻐하는 것”이라면서도 “과거 리비아와 이라크처럼 결국 나라가 혼돈에 빠질 수 있다는 점에서 현재의 축하는 일시적인 반응일 뿐이며 사실 많은 이란인은 미래를 걱정하고 있다”고 말했다.