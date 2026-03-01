AI 전면에 내세운 통신 박람회 ‘MWC 2026’···기술 각축전 열린다

세계 최대 이동통신 전시회 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026’이 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막한다. 통신 업계의 화두로 자리 잡은 인공지능(AI)이 올해 행사의 전면에 선다.

1일 주최 측인 세계이동통신사업자협회(GSMA)에 따르면 2~5일 나흘간 열리는 MWC26의 주제는 ‘연결을 통한 지능의 시대’(The IQ Era)다. MWC 주제는 지난 10년간 통신·모바일에서 연결·융합을 거쳐 AI로 무게중심이 이동해 왔다. 통신사·빅테크·장비사 등 205개국 2900여개 기업이 참여한다.

딜로이트는 에이전틱 AI와 통신사의 결합, 5G-A(어드밴스드)·6G 통신 제품·서비스 혁신, 모바일·통신 산업 비즈니스 영역 확대, AI 연산 인프라 경쟁, 위성통신의 새로운 장을 관전 포인트로 꼽았다.

국내 통신 3사도 AI를 내세워 전시관을 운영한다. SKT는 ‘풀스택 AI’, KT는 ‘AI 전환(AX)’, LG유플러스는 ‘사람 중심 AI’을 강조한다. 통신사들은 통신 본업의 성장이 둔화되면서 AI 데이터센터, AI 에이전트 등 AI 사업을 키우고 있다.

SK텔레콤은 AI 데이터센터·네트워크 AI를 비롯한 AI 인프라와 AI 모델, AI 서비스 전반을 아우르는 풀스택 AI 경쟁력을 선보인다. KT는 기업 AX 구현 운영체제 ‘에이전틱 패브릭’, 피지컬 AI 서비스를 구현하는 로봇 플랫폼 ‘K RaaS’ 등을 소개한다. LG유플러스는 통화·문자·일정 등 일상 데이터를 종합적으로 이해하고 상황에 맞는 정보를 먼저 제안하는 미래형 AI 통화 에이전트 ‘익시오 프로’를 내세운다.

삼성전자는 최근 공개한 갤럭시 S26 시리즈 스마트폰을 비롯한 신형 기기와 AI 기반 네트워크 기술을 전시한다. LG전자는 기업간거래(B2B) 고객 대상 프라이빗 부스를 차리고 차량용 통신장비인 TCU(텔레매틱스 컨트롤 유닛)와 안테나를 단일 모듈로 통합한 차세대 스마트 텔레매틱스 솔루션을 공개한다.

중국 기업들의 공세는 MWC에서도 이어진다. 화웨이는 AI 기반 전력망 지능화·자동화 솔루션과 최신 플래그십 기기를 대거 전시한다. 샤오미는 MWC26 개막 이틀 전인 지난달 28일 스페인 현지에서 샤오미 17 시리즈 스마트폰을 발표해 관심을 끌었다. 아너는 스마트폰 본체에 내장된 카메라가 로봇 팔처럼 튀어나와 360도 회전하며 촬영하는 ‘로봇폰’과 휴머노이드 서비스 로봇을 공개한다.

위성통신, 양자, 피지컬 AI 등 차세대 기술 역시 이번 행사에서 존재감을 드러낼 것으로 전망된다. 그웬 숏웰 스페이스X 사장과 마이클 니콜스 스타링크 부사장이 기조연설자로 나서 ‘위성-모바일의 미래’를 이야기한다. 존 스탠키 AT&T 최고경영자(CEO), 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO, 홍범식 LG유플러스 CEO 등도 연단에 선다.