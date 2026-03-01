[속보] 국힘 송언석 “필리버스터 중단…TK통합법 법사위 개최하라”

송언석 국민의힘 원내대표가 1일 “현 시간부로 필리버스터(무제한 토론)를 중단할 것을 결정했다”며 “더불어민주당은 더 이상 궁색한 핑계를 대지 말고 즉각 국회 법제사법위원회 (전체회의)를 개최해 대구·경북(TK) 행정통합 특별법을 의결할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 국회 기자간담회를 열고 민주당 소속 추미애 법사위원장이 국민의힘의 필리버스터 진행을 이유로 법사위 전체회의 개최를 하지 않고 있다는 점을 들며 이같이 말했다.

송 원내대표는 “국민의힘은 법사위 (전체회의)를 개최하면 전남·광주 행정통합 특별법 필리버스터를 중단할 것이라고 분명히 언급했지만, 민주당은 여전히 법사위 (전체회의) 개최를 반대하고 있는 상황”이라고 말했다.

그는 “필리버스터 때문에 법사위 (전체회의)를 열지 못한다고 주장하니 근거 없는 주장임을 알지만, 필리버스터를 중단하고 대구·경북 행정통합 특별법 처리를 위한 법사위 개최에 시간적 여유를 드리기로 결정했다”고 말했다.

송 원내대표는 또 추 위원장이 대구시의회의 대구·경북 행정통합 특별법 처리 반대를 이유로 법사위 전체회의에서 해당 법안 처리를 보류한 데 대해 “지난 2월27일 대구시의회는 (대구·통합 행정통합 특별법 처리를) 적극 찬성한다는 성명을 발표했다”고 반박했다.

그는 “동시에 국민의힘이 지난 2월26일 대구·경북 출신 국회의원들의 총의를 모으고, 그 내용을 의원총회에 보고해 대구·경북 행정통합 특별법의 조속한 처리를 요구하기로 결정한 바 있다”며 “따라서 민주당은 더 이상 해당 법안 처리를 보류하거나 거부할 아무런 명분이 없다”고 말했다.

이에 따라 지난 2월24일 국민의힘이 필리버스터를 시작한 지 6일 만인 이날 오후 3시47분쯤 필리버스터가 종료되며 본회의도 정회됐다.